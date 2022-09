Prefeitura de Penedo paga bônus para servidores das escolas que mantiveram ou ultrapassaram metas do Ideb

Secom PMP

Quem trabalha em escola da Prefeitura de Penedo que alcançou bons resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) chega ao final de setembro com mais dinheiro no bolso.

Além do salário pago nesta quinta-feira, 29, para efetivos e contratados da Secretaria Municipal de Educação (Semed), todos os servidores de cada unidade de ensino que manteve ou ultrapassou as metas estabelecidas pelo Ministério da Educação recebem bônus.

O reconhecimento ao empenho de cada escola da rede pública municipal é regulamentado por lei que prevê o pagamento de 50% do valor do salário-base para a equipe da escola melhor colocada, 40% para segunda e 30% para a terceira, percentual que também atende as demais vencedoras no Ideb analisado sob o impacto da pandemia de Covid-19.

O estudo comparativo feito com base no censo escolar e nas provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) de Matemática e Língua Portuguesa manteve as notas registradas em 2019 como parâmetro para 2021.

Com base na decisão do MEC, das 24 unidades de ensino da Prefeitura de Penedo, 12 ultrapassaram a meta do Ideb e duas igualaram os índices que haviam atingido em 2019.