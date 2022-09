Prefeitura de Penedo supera meta do IDEB para turmas dos anos finais

Avaliação do MEC considera evolução no aprendizado e aprovação escolar

Secom PMP

A Prefeitura de Penedo superou a meta estabelecida pelo Ministério da Educação (MEC) para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) dos anos finais da Ensino Fundamental.

A pesquisa que tem como referência a conclusão do ano letivo 2021 aponta 4,6 para estudantes das turmas do 6º ao 9º ano da Secretaria Municipal de Educação (Semed), sendo que a meta estipulada era 4.

Em relação aos anos iniciais (do 1º ao 5ª ano) do Ensino Fundamental, as unidades da Semed Penedo alcanram a meta estabelecida em 5,3.

Os resultados do Ideb 2021 mostram que o trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Penedo durante a pandemia de Covid-19 se confirma como um dos melhores de Alagoas, inclusive em relação à qualidade do aprendizado de crianças e adolescentes.

Para se calcular o índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), o setor do MEC responsável pelo trabalho – o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) – considera dados sobre aprovação escolar informados no censo anual escolar e as médias de desempenho em Português e Matemática no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), também conhecido como Prova Brasil.