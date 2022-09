Prefeitura de Piracicaba SP abre concurso com 18 vagas; confira salários

A Prefeitura de Piracicaba, São Paulo, abre edital de concurso ofertando 18 vagas para nível fundamental, médio e superior. Os interessados poderão realizar as inscrições do dia 28 de setembro até dia 31 de outubro através da Vunesp, portal da banca.

A taxa de inscrição varia a depender da escolaridade, sendo de R$ 54,90 para nível fundamental, R$ 67,90 para nível médio e técnico e R$ 98,80 para os cargos de nível superior.

Vagas da prefeitura de Piracicaba

Veja a seguir os cargos ofertados de acordo com o quantitativo:

Assistente Social (1),

Auxiliar de Biblioteca (1),

Biólogo (1),

Cortador Bloquista (1),

Engenheiro Florestal (1),

Fiscal de Serviço Público (1),

Iluminador de Artes Cênicas (1),

Impressor Off Set (1),

Maquinista (1),

Médico Veterinário (1),

Nutricionista (1),

Oficineiro em Artes (1),

Oficineiro em Atividades Artísticas (1),

Programador Cultural (1),

Psicólogo (1),

Rádio Operador (1),

Sociólogo (1)

Técnico em Edificações (1).

A carga horária varia entre 30 e 40 horas semanais e as remunerações iniciais R$ 2.342,74 a R$ 6.680,54.

Provas

As provas escritas da prefeitura de Piracicaba estão previstas para o dia 15 de Janeiro de 2023. Os locais e as datas ainda não foram confirmadas. Já o gabarito, está programado para 14 horas depois da realização das provas objetivas.

O certame vai ser aplicado em duas etapas, sendo a primeira fase, a objetiva, de caráter eliminatório e classificatório será aplicada em todas as fases.

Já a prova prática será aplicada para os cargos de Cortador Bloquista, Maquinista, Iluminador de Artes Cênicas e Impressor de Off Set. A validade do certame é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade do certame.