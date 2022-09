Prefeitura de Restinga – SP promove Processo seletivo para Professor

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Restinga faz saber aos interessados abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em diversas especialidades para o cargo de professor de ensino fiundamental.

As vagas destinadas são para os cargos de Professor de Inglês – Ensino Fundamental; Professor de Matemática – Ensino Fundamental; Professor de Português – Ensino Fundamental; Professor de Educação Física – Ensino Fundamental; Professor de Artes – Ensino Fundamental; e Professor de Ciências – Ensino Fundamental.

Para concorrer a função, é necessário que os candidatos tenham licenciatura plena, bem como habilitação especifica, para exercício do respectivo cargo pleiteado. O salário oferecido será no valor de R$ 14,43 hora/aula.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 8 de setembro de 2022, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto Indec. O valor da inscrição está fixo em R$80,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 20 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, conhecimentos educacionais e conhecimentos específicos; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão aplicadas no dia 25 de setembro de 2022.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL: Regência de aulas na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, no conteúdo curricular próprio do emprego que ocupa; planejamento de aulas; participação no planejamento e desenvolvimento do plano pedagógico da escola; avaliação contínua do rendimento escolar; participação de reuniões pedagógicas; participação de cursos de aperfeiçoamento profissional; promoção da participação dos pais na vida da escola; Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Zelar pela aprendizagem dos alunos; outras tarefas pertinentes à natureza do cargo; entre outras atividades.

EDITAL 001/2022

