Prefeitura de Rio Claro – SP anuncia Processo seletivo para docentes

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Rio Claro anuncia abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é o preenchimento de 10 vagas em cargos de professores.

Confira abaixo as oportunidades:

Professor de Educação Básica II – Educação Física (1 vaga); Professor de Educação Básica II – Geografia (1 vaga); Professor de Educação Básica II – Língua Portuguesa (1 vaga); Professor de Educação Básica II – Matemática (1 vaga); Professor de Educação Básica II – História (1 vaga); Professor de Educação Básica II – Inglês (1 vaga); Professor de Educação Básica I – PEB I (1); Professor de Educação Básica II – Arte (1 vaga); Professor de Educação Básica II – Ciências (1); e Professor de Educação Básica II – Educação Especial (1 vaga).

Para concorrer a função, é necessário que os candidatos tenham licenciatura plena na respectiva área do cargo pleiteado. Os salários oferecidos variam entre R$ 17,07 a R$ 18,78 por hora/aula.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 11 de outubro de 2021, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da Fundação Vunesp. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 70,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, conhecimentos pedagógicos e legislação e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 4 de dezembro de 2022.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; Elaborare cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógicada escola; Executar ações que permitam garantir a aprendizagem dos alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; Ministrar aulas e cumprir tarefas relacionadas ao cumprimento dos dias letivos do calendário escolar; Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de articulação da escola comas famílias ea comunidade; Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do processo de ensino-aprendizagem.

EDITAL nº 02/2022

?