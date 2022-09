Prefeitura de Rochedo-MS abre processo seletivo com 26 vagas; confira cargos!

A Prefeitura de Rochedo, Mato Grosso do Sul, anuncia a abertura de um processo seletivo para suprimento de 26 vagas mais cadastro reserva voltadas aos cargos de Médico Veterinário e Auxiliar de Inspeção Sanitária. Os interessados poderão se inscrever até dia 26 de setembro, através do portal Ian, empresa responsável pela seleção. A taxa de inscrição será R$ 90,00 para Auxiliar de Inspeção Sanitária e de R$ 100,00 para Médico Veterinário.

Vagas processo seletivo

As vagas disponibilizas são um total de 26 mais formação de cadastro reserva. Para o cargo de Auxiliar de Inspeção Sanitária serão disponibilizadas 25 vagas. Como requisito é exigido ensino médio completo. Salário será de R$ 1.577,54, por jornada de trabalho de 40 horas por semana.

Já o cargo de Médico Veterinário esta disponibilizada uma vaga para provimento imediato. Como requisito, há a exigência de ensino superior em medicina veterinária e registro no respectivo conselho de classe. A remuneração salarial é de R$ 3.668,73 por carga horária semanal de 40 horas.

Provas

A prova objetiva está marcada para o dia 23 de outubro. no Mato Grosso do Sul, no horário das 14 horas até 17 horas. A data prevista para divulgação do local de prova é dia 18 de outubro de 2022.

O processo seletivo público será de prova objetiva do tipo múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório que visa avaliar o grau de conhecimentos gerais do candidato, bem como a capacidade de análise, entendimento e interpretação de informações, além de avaliar conhecimentos técnicos específicos inerentes às respectivas funções públicas.

A quantidade de questões, assim como as disciplinas variam de acordo o cargo. Confira:

Auxiliar de Inspeção Sanitária

10 questões de língua portuguesa;

05 questões de noções de saúde pública;

10 questões de conhecimentos específicos;

Médico Veterinário

10 questões de língua portuguesa;

05 questões de saúde pública;

15 questões de conhecimentos específicos.

24 de outubro é a data estabelecida para liberação do gabarito preliminar. O processo seletivo tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade da Prefeitura de Rochedo.