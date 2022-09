Prefeitura de São Francisco – SE divulga editais de Concurso e Processo seletivo

No estado do Sergipe, a Prefeitura Municipal de São Francisco divulga abertura de novos editais de concurso público e processo seletivo cujo objetivo é o preenchimento de 35 vagas em cargos de níveis fundamental incompleto, fundamental completo, médio, técnico e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

EDITAL nº 001/2022 (concurso público): Fisioterapeuta (1); Professor Matemática; Professor Português/ Inglês; Professor Educação Física; Professor Pedagogo (4); Auxiliar Administrativo (1); Motorista Categoria B (2); Motorista Categoria D (2); Vigilante (2); Merendeira; Auxiliar de Serviços Gerais (2); Professor História; Professor Psicopedagogo (1); Técnico em Enfermagem (2); Digitador (1); Auxiliar de Saúde Bucal (2); Nutricionista (1); Farmacêutico (1); Assistente Social; Psicólogo (1); Cuidador Escolar (2); Médico Clínico Geral (2); Médico Ginecologista (1); Odontólogo (2); e Enfermeiro (1).

EDITAL nº 001/2022 (processo seletivo): Agente Comunitário de Saúde (4).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.212,00 a R$ 8.000,00, por carga horária de 16 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 30 de setembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da Seprod. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 140,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, atualidades e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 6 de novembro de 2022.

O concurso e processo seletivo terão validade de 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

MÉDICO CLÍNICO GERAL: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes; implementam ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área médica.

ODONTÓLOGO: Os dentistas atendem e orientam pacientes e executam procedimentos odontológicos, aplicam medidas de promoção e prevenção de saúde, ações de saúde coletiva, estabelecendo diagnóstico e prognóstico, interagindo com profissionais de outras áreas; Podem desenvolver pesquisas na área odontológica; entre outras atividades.

ENFERMEIRO: Prestam assistência ao paciente e/ou cliente; coordenam, planejam ações e auditam serviços de enfermagem e/ou perfusão. Os enfermeiros implementam ações para a promoção da saúde junto à comunidade. Todos os profissionais desta família ocupacional podem realizar pesquisa.

Outras atribuições podem ser conferidas nos editais abaixo.

EDITAL nº 01/2022 (concurso público)

?

EDITAL nº 01/2022 (processo seletivo)



?