Prefeitura de São Roque – SP anuncia editais de Concursos públicos

Localizado a 63,3 km da capital São Paulo/SP, a Prefeitura Municipal de São Roque anuncia abertura de novos editais de concursos públicos cujo objetivo é o preenchimento de 20 vagas em cargos de nível superior.

Confira abaixo as oportunidades:

EDITAL nº 010/2022: Professor de Geografia PEF II (1); Professor de Geografia PEF II – Adjunto (1); Professor de História PEF II (1); Professor de História PEF II – Adjunto (1); Professor de Educação Infantil (1); Professor de Ensino Fundamental I (1); Professor de Arte PEF II (1); Professor de Arte PEF II – Adjunto (1); Professor de Língua Portuguesa PEF II – Adjunto (1); Professor de Matemática PEF II (1); Professor de Matemática PEF II – Adjunto (1); Professor de Informática PEF II (1); Professor de Ciências PEF II (1); Professor de Ciências PEF II – Adjunto (1); Professor de Ed. Física PEF II (1); Professor de Ed. Física PEF II – Adjunto (1); Professor de Inglês PEF II – Adjunto (1); Professor de Língua Portuguesa PEF II (1); e Professor de Inglês PEF II (1).

EDITAL nº 011/2022: Ouvidor (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 26 de setembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora ABCP Concursos. O valor da inscrição está fixo em R$80,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e legislação educacional, conhecimentos específicos; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão aplicadas no dia 09 de outubro de 2022.

Os concursos terão validade de 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL nº 010/2022

EDITAL nº 011/2022



