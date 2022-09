Prefeitura de Uberaba – MG abre processo seletivo para Agente de Endemias

Prefeitura de Uberaba, Minas Gerais, abriu processo seletivo para contratação de 45 profissionais mais cadastro reserva para o cargo de Agente de Endemias. Os interessados poderão se inscrever entre os dias 03 de novembro e 05 de dezembro de 2022, no site da IBGP, empresa responsável pelo certame. Candidatos hipossuficientes financeiramente, doadores de medula e sangue poderão solicitar a isenção.

Vagas processo seletivo

O cargo é Agente de Endemias. Como requisito, é fundamental que o candidato tenha nível médio. Além disso, é preciso ter idade mínima de 18 anos e aproveitamento no curso de formação inicial, com carga horária mínima de 40 horas, a ser realizado pela Secretaria de Saúde do Município. A jornada de trabalho é 40 horas semanais e a remuneração inicial é R$ 2.424,00.

Provas

A prova será objetiva está prevista para 08 de Janeiro de 2023 e terá 30 questões com a cobrança das seguintes disciplinas:

05 de língua portuguesa;

03 de matemática;

02 de noções de informática;

05 de legislação de saúde pública;

15 de conhecimentos específicos

De caráter eliminatório e classificatório, a prova objetiva visa avaliar o grau de conhecimento geral do candidato, bem como a capacidade de análise, entendimento e interpretação de informações, além de habilidade de trabalhar com estrutura lógica das relações, capacidade dedutiva e conhecimentos técnicos específicos do emprego público.

As informações, assim como local de prova, ou possíveis modificações sobre o processo seletivo serão publicadas no dia 03 de Janeiro. Os gabaritos serão liberados às 20 horas, no mesmo dia de aplicação da prova.

Requisitos

Entre os requisitos obrigatórios para se inscrever no certame são:

Ter sido aprovado e classificado no Processo Seletivo Público, na forma

neste Edital;

neste Edital; Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no ar Federal/88, combinado com o Decreto Federal nº 70.436/72;

Estar em dia com as obrigações eleitorais e gozo dos direitos políticos;

Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, quando se tratar de candidato do sexo masculino;

Ter idade mínima de 18;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições concorreu e se classificou, comprovadas pela perícia médica promovida pelo município de Uberaba/MG;

Possuir a habilitação exigida para Edital;

Ter concluído, com aproveitamento, o Curso de Formação cargo/função no (a) qual o candidato foi aprovado, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas, realizado pela Secretaria de Saúde do Município de Uberaba;

Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória, ou seja, 75 (setenta e cinco);

Não receber proventos de aposentadoria oriundos de cargo ou função exercidos perante a União, Território, Estado, Distrito Federal, Município e Autarquias, Empresas ou Fundações, conforme preceitua o artigo 37, §10 da Constituição Federal, com a reda da Emenda Constitucional nº 20 de 15/12/98, ressalvadas as acumulações permitidas pelo inciso XVI do citado dispositivo constitucional, os comissão;

Não ter sido demitido/exonerado.