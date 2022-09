Prêmio da Timemania 1840 ACUMULOU; veja NÚMEROS SORTEADOS no concurso

Na noite da última terça-feira (27), aconteceu o sorteio do concurso 1840 da Timemania, no entanto, terminou sem ganhadores na faixa principal, ou seja, nenhum apostador cravou os sete números da loteria.

O sorteio foi realizado no Espaço de Loterias da Caixa, na Avenida Paulista, em São Paulo. Os apostadores puderam acompanhar o evento pelas redes sociais e canal da Caixa no Youtube.

Os números revelados pelo globo foram os seguintes: 13-14-27-33-46-49-60. Já o Time de Coração foi o Botafogo – PB.

Além da faixa principal, na Timemania existem outras premiações:

Com 7 acertos – Não houve ganhadores;

Com 6 acertos – 1 aposta ganhadora e uma premiação individual de R$ 60.715,39;

Com 5 acertos – 82 apostas ganhadoras e cada uma delas vai receber o valor de R$ 1.057,75;

Com 4 acertos – 1.670 apostas ganhadoras e cada uma delas vai receber o valor de R$ 9,00;

Com 3 acertos – 14.624 apostas ganhadoras e cada uma delas vai receber o valor de R$ 3,00;

Com o Time do Coração – 3.104 apostas ganhadoras e cada uma delas vai receber o valor de R$ 7,50.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o concurso teve uma arrecadação total de R$ 1.121.442,00.

Próximo concurso da Timemania

O próximo sorteio da Timemania está previsto para quinta-feira (29). A premiação do concurso 1841 está estimada em R$ 1,8 milhão.

Como de costume, as apostas poderão ser feitas até as 19 horas, seguindo o horário oficial de Brasília. O palpite pode ser registrado tanto presencialmente nas casas lotéricas quanto pela internet, no site ou aplicativo das loterias.

Como levar o grande prêmio?

Nos concursos da Timemania são sorteadas 7 dezenas que vão de 01 a 80, além do time do coração, também com 80 possibilidades. Mas, só existe uma modalidade de aposta, que consiste em escolher 10 números mais um time do coração, que custa R$ 3.

Ou seja, para apostar, é preciso escolher dez números entre 80 que estão disponíveis para marcação no volante. Então, para completar o jogo, deve-se escolher o Time do Coração. Isso influenciará diretamente os recursos a serem recebidos pelos clubes.

Nas apostas online, além da Timemania, é possível jogar em outras modalidades, como a Quina, Mega-Sena, Super Sete, Dupla Sena, Lotomania, Lotofácil, Dia de Sorte, entre outras.