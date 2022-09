Processo seletivo 2022: Famesp divulga edital com salários acima de R$ 4 mil

Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar de São Paulo (Famesp) anuncia edital com processo seletivo 2022 para suprimento de 18 vagas com diversos níveis de escolaridade. A inscrições seguem até dia 13 de setembro, através do site Famesp, responsável pelo certame. As taxas variam entre R$ 20,00 e R$ 100,00.

Vagas processo seletivo 2022

Veja as seguir os cargos com os determinados quantitativos de vagas:

Médico Fisiatra (1)

Médico Neurologista Pediátrico (1)

Médico Neurologista (1)

Enfermeiro (1)

Técnico em Radiologia (1)

Psicologo (1)

Fisioterapeuta Respiratório (1)

Técnico de Enfermagem (1)

Médico Intensivista Pediátrico (1)

Médico Clínico Geral/Médico de Família e Comunidade (1)

Cozinheiro (1)

Médico Clínico Geral (1)

Pedreiro (1)

Técnico em Imobilização Ortopédica (1)

Costureiro (1)

Auxiliar de Almoxarifado (1)

Médico Infectologista Pediátrico (1)

Médico Pediatra (1)

As remunerações iniciais do processo seletivo 2022 variam entre R$ 1.000,69 e R$ 4.925,91 mensais, dependendo do cargo escolhido pelo candidato.

O processo seletivo 2022 será dividido em prova escrita e exame de títulos. Contudo, a prova escrita vai acontecer em duas datas:

Dia 20 de setembro de 2022, às 18h, no Campus Universitário da UNESP (Av. Prof. Montenegro, s/n – Distrito de Rubião Jr, Botucatu – SP;

Dia 24 de setembro de 2022, às 09h, na Escola Estadual Prof. Christino Cabral, na Rua Gerson França, 19-165, Jardim Estoril, Bauru-SP; O prazo de validade do certame é de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade de Famesp. O edital completo do processo seletivo 2022 encontra-se no Diário Oficial do Estado de São Paulo.