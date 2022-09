Processo seletivo PA 2022: Prefeitura de Belterra abre 130 vagas; confira cargos

Prefeitura de Belterra, Pará, abre edital de processo seletivo PA 2022 para provimento de 130 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva para a Secretaria Municipal de Educação (SEMED). Os interessados poderão se inscrever do dia 26 de setembro a 07 de outubro de 2022, através do site do governo de Belterra.

Vagas deste processo seletivo PA 2022

Veja a lista abaixo dos cargos de acordo com o quantitativo de vagas:

Técnico Pedagógico (6);

Professor Mediador (apoio especializado) (14);

Professor de Atendimento Educacional Especializado (7);

Professor de Educação Infantil (21);

Professor de Anos Iniciais (30);

Professor de Educação Física (6);

Professor de História (8);

Professor de Geografia (10);

Professor de Matemática (9);

Professor de Língua Portuguesa (9);

Professor de Ciências (7);

Professor de Língua Materna Indígena (3).

A remuneração inicial varia a depender do cargo, aprovados para Professores e Técnicos Pedagógicos receberá (R$ 3.845,63), já para Professor mediador, o valor será de R$ 1.212,00. Acesse o edital completo aqui.

Provas

As avaliações deste processo seletivo PA 2022 vão acontecer através na análise do currículo e dos documentos necessários e exigidos no edital:

Experiência profissional no cargo de atuação;

Certificados de cursos de formação continuada na área de educação (mínimo de 160 horas);

Certificados de cursos de formação continuada na área de educação (mínimo de 60 horas);

Diploma de Graduação de Ensino Superior;

Certificado ou declaração de conclusão de Pós-Graduação Lato Sensu na área Inscrita – Especialização;

Certificado ou declaração de conclusão de Pós-Graduação Stricto Sensu na área inscrita – Mestrado;

Certificado ou declaração de conclusão de Pós-Graduação Stricto Sensu – Doutorado.

O resultado está previsto para 22 de dezembro, por meio do portal do governo do Belterra. O contrato é de caráter temporário e será firmado para cumprir as exigências do período letivo de 2023/2024.