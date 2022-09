Processo Seletivo para Alfândega RS oferta vagas de nível superior

Você já ouviu falar do Processo Seletivo para Alfândega RS? Pois, esse ano o edital está ofertando vagas de nível superior que podem ser a chance de muitos profissionais.

Aliás, diversas pessoas sonham em exercer atividades no departamento da Receita Federal, e então, construir uma carreira de sucesso. Portanto, o Processo Seletivo pode ser a chance de realizar esse sonho.

Todavia, apesar de ser bastante concorrido, é bastante simples. Ainda mais, se o profissional cumprir as exigências. Assim, já terá boas chances de entrar para o time da Alfândega RS.

Pensando nisso, trouxemos algumas informações valiosas para quem deseja se candidatar a uma das vagas ofertadas. Então, para saber todos os detalhes sobre o Processo Seletivo, não deixe de ler até o final.

Processo Seletivo para Alfândega RS, saiba mais

A Alfândega é um departamento da Receita Federal e no Rio Grande do Sul, a de Porto de Rio Grande anunciou recentemente que realizará um novo Processo Seletivo. Aliás, tem intuito de preencher cerca de 35 vagas para credenciar técnicos de nível superior e médio para peritos autônomos.

Os salários ofertados são muito atrativos. Sendo assim, essa pode ser a chance de quem cursa ensino superior nessa área em entrar para a alfândega no Sul do país.

Quais são as vagas disponíveis?

O Processo Seletivo para Alfândega RS costuma ter bastante concorrência. Contudo, esse ano várias vagas estão disponíveis. Consequentemente, pode aumentar as chances de quem deseja incorporar o quadro de funcionários desse departamento tão importante.

Dentre as 35 vagas disponíveis, estão:

Alfândega da Receita Federal no Porto do Rio Grande : 12 vagas para Mensuração de granéis,10 vagas de Mecânica e 5 vagas de Química;

: 12 vagas para Mensuração de granéis,10 vagas de Mecânica e 5 vagas de Química; Inspetoria da Receita Federal do RS em Chuí: 2 vagas para Química e 2 vagas para Mecânica

2 vagas para Química e 2 vagas para Mecânica Inspetoria da Receita Federal do RS em Jaguarão: 2 vagas para Mecânica e 2 vagas para Química.

Confira agora quais são as exigências para participar deste processo seletivo no tópico a seguir:

Quais são as exigências para participar do Processo Seletivo para Alfândega RS

Para ter chance de preencher uma das vagas ofertadas pelo Processo Seletivo para Alfândega RS, os profissionais precisam cumprir com algumas exigências.

Então, a primeira é ter experiência profissional comprovada, de pelo menos 2 anos, na área técnica da vaga pretendida. Além disso, é necessário que o candidato seja devidamente habilitado legalmente em funções da vaga. Desse modo, poderá executar laudos e perícias que sejam necessárias.

Como se inscrever no Processo Seletivo

Para tornar o processo de inscrição mais simplificado, estabelece que as candidaturas precisarão ser enviadas via e-mail.

Portanto, os dados devem ser encaminhados para o endereço eletrônico credperitos.rs.alfrge@rfb.gov.br. Aliás, no corpo da mensagem, deve conter todos os dados do candidato para que a inscrição seja efetivada.

Qual é o prazo para realizar a inscrição?

As inscrições para o Processo Seletivo para Alfândega RS ainda não foram abertas.

A previsão, é que os profissionais poderão enviar seus dados a partir do dia 17 de outubro de 2022. O prazo deve chegar ao fim 8 dias após a abertura, ou seja, no dia 25 do mesmo mês.

Como será feito o Processo Seletivo?

Após encerrar as inscrições, será estipulada uma data para aplicação das avaliações e seleção dos candidatos. A propósito, esse processo deve acontecer por meio de uma análise minuciosa do currículo de cada participante.

Depois dessa análise, será imposta a cada um, a pontuação de acordo com os critérios pré-estipulados do Processo Seletivo.

Os candidatos com melhor colocação, serão os selecionados para preencher as 35 vagas disponíveis no estado do Rio Grande do Sul.

Qual é o prazo de validade do contrato para a Alfândega RS?

Assim como ocorre em outros estados, o Processo Seletivo para Alfândega RS deve ter validade de 2 anos, a partir da data de posse dos candidatos, nas vagas disponíveis.

No entanto, esse contrato também pode ser prorrogado por mais dois anos, pela Alfândega da Receita Federal do Porto de Rio Grande.

Em conclusão, o Processo Seletivo para Alfândega RS pode ser a sua chance de ingressar em um dos departamentos mais importantes do país. Por isso, se prepare. Envie seus dados para o endereço de e-mail listado acima, e quem sabe, ainda esse ano, você estará trabalhando na Alfândega da Receita Federal do estado do Rio Grande de Sul?