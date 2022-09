Processo seletivo SUDESB abre edital com 18 vagas para nível superior; confira

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (SUDESB) anuncia edital do processo seletivo SUDESB com 18 vagas para técnicos de nível superior e lotação em Salvador.

Os interessados poderão se inscrever do dia 03 de outubro até 10 de outubro por meio deste endereço eletrônico.

Vagas processo seletivo SUDESB

As vagas do processo seletivo SUDESB são para 12 áreas diferentes, o vínculo é de 3 anos, através do Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). Os cargos são para as seguintes áreas:

Técnico de Nível Superior – Educação Física;

Técnico de Nível Superior – Ciências Contábeis;

Técnico de Nível Superior – Secretariado Executivo;

Técnico de Nível Superior – Engenharia Elétrica;

Técnico de Nível Superior – Agronomia;

Técnico de Nível Superior – Ciências da Computação;

Técnico de Nível Superior – Pedagogia;

Técnico de Nível Superior – Ciências Jurídicas;

Técnico de Nível Superior – Jornalismo;

Técnico de Nível Superior – Arquitetura;

Técnico de Nível Superior – Psicologia;

Técnico de Nível Superior – Administração.

Além do salário base de R$ 2.996,88, serão acrescidos outros benefícios como auxílio-refeição, no valor de R$ 12,00 por dia útil e auxílio-transporte. A carga horária dos aprovados será de 35 até 45 horas semanais.

Provas

O processo seletivo SUDESB vai contar com uma única etapa, Análise Curricular, de caráter eliminatório e classificatório. Serão contados pontos como: experiência, profissional comprovada, qualificação, atualização, capacitação, aperfeiçoamento e extensão. Clique aqui e acesse o edital completo.