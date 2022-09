Programa CRIA tem novas beneficiárias em Penedo

Quem ainda não pegou o cartão do programa social também pode retirar

Secom PMP

Matéria atualizada às 14h29

A Prefeitura de Penedo informa a relação das novas beneficiárias no Programa Criança Alagoana (CRIA).

A lista que pode ser conferida abaixo da notícia é referente ao mês de agosto, inclusão no programa de distribuição de renda lançado pelo Governador Renan Filho e mantido por Paulo Dantas.

A Prefeitura de Penedo informa às beneficiárias que ainda não pegaram seu cartão devem se dirigir até o local onde a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) atende ao público, a antiga Unidade do Sesi, situada na Avenida Wanderley, próximo ao trevo da Toca do Índio.

O Criança Alagoana atende pessoas em situação de pobreza, sendo o maior programa de distribuição de renda instituído pelo governo estadual, especialmente famílias com filhos na fase de primeira infância, atendendo atualmente cerca de quatro mil famílias em Penedo.

O calendário de pagamento do CRIA é idêntico ao do Auxílio Brasil, com a data do depósito correspondente ao final do número do NIS do beneficiário.

LISTA CARTÃO CRIA PENEDO – AGOSTO