Programa Somos Futuro oferece 223 bolsas de estudos para alunos de baixa renda

O Instituto Somos está ofertando 223 bolsas de estudos para alunos de baixa renda do ensino público através do Programa Somos Futuro 2023. De acordo com o cronograma, as inscrições já estão abertas e poderão ser feitas até o dia 25 de setembro.

As inscrições devem ser feitas pela internet, exclusivamente através do site do Instituto. Conforme as regras, podem se inscrever os estudantes que estão cursando o 9° ano do Ensino Fundamental II.

No momento da inscrição, os estudantes deverão preencher uma ficha com os dados e responder a um questionário socioeconômico já que as bolsas são exclusivas para pessoas de baixa renda. Além disso, os interessados devem enviar dois vídeos. Um vídeo deve ser sobre porque o candidato merece ser bolsista e outro sobre como sua família o apoiará.

Esta edição do Programa Somos Futuro conta com a oferta de 223 bolsas para os estudantes do Ensino Médio. As bolsas são para as 143 escolas participantes do projeto. As escolas parceiras estão distribuídas em 98 cidades de 19 estados brasileiros.

Seleção

De acordo com o edital, a seleção do programa conta com quatro fases, sendo a 1ª fase o período de inscrição. A 2ª etapa é a Avaliação Acadêmica, que conta com a aplicação de provas on-line para os aprovados na primeira etapa com o objetivo de avaliar as aptidões acadêmicas do candidato. A avaliação é composta de 50 questões e tem duração de 3 horas.

A 3ª fase consiste em uma Entrevista com Voluntários. Nesta etapa, o Instituto vai avaliar se o candidato tem os valores e competências buscados para o programa. Por fim, a 4ª fase, prevista para novembro, contará com Entrevistas na Escola. Através de uma entrevista na escola escolhida, será avaliado engajamento do candidato e de seus responsáveis.

De acordo com o cronograma, a lista dos candidatos aprovados pelas escolas está prevista para ser divulgada no dia 14 de novembro de 2022.

Veja mais informações no site do Instituto.

