Projeto financiado pelo CNPq alcança 2º lugar em prêmio internacional

Um projeto financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) através do programa de Iniciação Científica Júnior alcançou o segundo lugar em uma premiação internacional. De acordo com o Conselho, o projeto das bolsistas Laura Drebes e Camily Pereira recebeu o Prêmio de Excelência.

A competição científica, Prêmio Jovem da Água de Estocolmo (Stockholm Junior Water Prize – SJWP), aconteceu no último dia 30 de agosto, na Suécia.

As estudantes são bolsistas do CNPq e alunas do ensino médio técnico do Campus Osório do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS). Com o financiamento, as estudantes desenvolveram absorventes higiênicos de baixo custo e ambientalmente sustentáveis.

No momento da entrega do prêmio, o Instituto Internacional de Águas de Estocolmo ressaltou que o projeto contribui para a dignidade humana e para o desenvolvimento sustentável. Além da colocação em 2º lugar, as estudantes receberam um certificado da patrona do prêmio, a princesa Vitória da Suécia.

Camily explicou que a ideia do projeto surgiu a partir de uma conversa com sua mãe que, quando jovem, não tinha acesso a absorventes:

“A ideia do projeto surgiu através de uma conversa que tive com minha mãe sobre absorventes sustentáveis. Nessa conversa eu acabei descobrindo que, quando era mais jovem, [ela] não tinha acesso nem mesmo aos absorventes convencionais”, explica Camily.

A diretora de cooperação institucional do CNPq, Zaira Turchi, destacou a importância de fomentar a pesquisa desde a rede básica de ensino. “Esses estudantes da educação básica, uma vez que tenha a oportunidade de ter uma bolsa Pibic Júnior, continuam com interesse na universidade, muitas das vezes se tornam bolsistas de iniciação científica e vão para o mestrado, para o doutorado, com muito mais sucesso”, afirmou.

Com informações do Portal GOV.BR.

