ProUni 2022/2: termina hoje prazo de inscrição na lista de espera

O período para manifestação de interesse na lista de espera do Programa Universidade para Todos (ProUni) do segundo semestre de 2022 termina nesta quarta-feira (28). De acordo com o cronograma, a inscrição na lista de espera poderá ser feita até as 23h59 de hoje, por meio do Portal Único de Acesso.

Podem participar da seleção da lista de espera os candidatos que não foram convocados em nenhuma das duas chamadas regulares. De acordo com o cronograma, o resultado da lista de espera está previsto para o dia 3 de outubro.

Os pré-selecionados deverão comprovar as informações da lista de espera no período de 3 a 7 de outubro. A comprovação dos dados poderá ser feita de forma virtual ou presencial, a depender da orientação de cada instituição.

Como foi o ProUni 2022/2?

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a oferta para essa edição do programa é de 190 mil bolsas, entre parciais e integrais. Para concorrer às bolsas integrais, a renda exigida foi de até um salário-mínimo e meio, enquanto para as bolsas parciais, que ofertam 50% de desconto, a renda exigida é de até 3 salários-mínimos.

Portanto, a concessão de bolsa exige comprovação de renda. Conforme as diretrizes do programa, apenas os professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica não precisam comprovar a renda estipulada no edital.

Nesta edição, a classificação dos inscritos foi feita a partir dos desempenhos obtidos nas duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Desse modo, os candidatos puderam usar as notas do Enem de 2020 ou de 2021 para fins de classificação.

