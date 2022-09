Próximas parcelas do Auxílio Brasil serão ANTECIPADAS? Veja todas as datas!

Atenção, brasileiros! Os pagamentos dos próximos meses do Auxílio Brasil já estão na pauta do Ministério da Cidadania neste momento. A princípio, nos últimos três lotes de benefícios de 2022, ou seja, em outubro, novembro e dezembro, as datas estão mantidas. Contudo, existe a possibilidade de antecipação das próximas parcelas do Auxílio Brasil. Quer saber quando você irá receber? Então, confira tudo a seguir.

Em primeiro lugar, é importante destacar que a PEC dos Benefícios, que passou por aprovação pelo Congresso Nacional recentemente, elevou o valor dos pagamentos para R$ 600 por mês. Anteriormente, o valor era de R$400.

No mês de agosto, o Governo Federal decidiu antecipar os pagamentos de R$600 do benefício, o primeiro lote com o novo valor. Em setembro, contudo, o calendário foi mantido.

Próximas parcelas do Auxílio Brasil

A ideia inicial do Governo Federal era repetir a antecipação do pagamento do Auxílio Brasil, como ocorreu no mês de agosto. No entanto, essa medida não foi possível. Dessa forma, neste mês os pagamentos seguem a lógica normal: liberações nos 10 últimos das úteis do mês.

Em setembro, a ideia também era realizar a antecipação. De toda forma, o Ministério da Cidadania não conseguiu efetivar a mudança a tempo e manteve o original. Com a decisão, os repasses vão mesmo começar no próximo dia 19, como estava previsto inicialmente. As liberações acontecerão até o dia 30 de setembro.

Entre os meses de outubro, novembro e dezembro o Governo pode voltar a aplicar novas antecipações do calendário do Auxilio Brasil. Para colocar a ideia em prática, será necessário apresentar uma oficialização na DOU, como aconteceu em agosto. Assim, os repasses poderiam acontecer logo na primeira quinzena.

Os cidadãos não precisam se preocupar com a questão das datas. Seja qual for a decisão do Governo Federal neste sentido, eles informarão o resultado em seus canais oficiais. E mesmo que alguém perca a data, ainda terá o prazo de 120 dias para conseguir movimentar a quantia, sem que ela volte aos cofres públicos.

Calendário de pagamento A saber, conforme informações do Governo Federal, um total de 20,65 milhões de famílias estão aptas a receber o Auxílio Brasil nos próximos dias. Conforme os pagamentos tradicionais, o calendário segue a ordem do final do NIS dos beneficiários. Sendo assim, confira os próximos pagamentos a seguir: 22 de Setembro – NIS final 4;

23 de Setembro NIS final 5;

26 de Setembro NIS final 6;

27 de Setembro NIS final 7;

28 de Setembro NIS final 8;

29 de Setembro NIS final 9;

30 de Setembro NIS final 0. Quem pode entrar Para ter direito ao Auxílio Brasil é necessário ter uma conta ativa e atualizada no Cadúnico. A entrada nesta lista é de responsabilidade das prefeituras de cada cidade. Desta forma, é importante entrar em contato com a sua gestão municipal para entender como o procedimento é feito. Além do Cadúnico, o indivíduo precisa estar em situação de extrema-pobreza, ou seja, ganhando uma renda per capita de até R$ 105. Quem ganha entre R$ 106 e R$ 210 está em condição de pobreza e também pode receber, desde que resida com uma gestante ou um menor de 21 anos. Como dito, mesmo as pessoas que cumprem todas as normas de entrada, ainda precisam aguardar pela seleção do Ministério da Cidadania. A consulta, aliás, pode ser feita através do sistema do app do Auxílio Brasil.