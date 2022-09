Público lota ginásio e vibra com as decisões dos campeonatos de futsal em Penedo

Competições masculina e feminina promovidas pela Secretaria Municipal de Esportes

Secom PMP

A edição 2022 dos campeonatos de futsal promovidos pela Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (SMES), foi encerrada em grande estilo na noite desta quarta-feira, 14.

A decisão das competições masculina e feminina lotou as arquibancadas do ginásio Padre Manoel Vieira, espaço esportivo reconstruído pelo Governo de Alagoas durante a gestão do então governador Renan Filho.

A presença de público, desde o início dos campeonatos organizados pela SMES, confirma a força que o futebol de salão tem em Penedo.

As torcidas vibraram assim que o apitou soou para o início da decisão entre as equipes femininas, jogo que terminou com a vitória do Ramalhão nas 4 Linhas por 2 a 1 sobre as Meninas da Vila.

A decisão do campeonato masculino de futsal colocou em quadra as equipes Resto do Mundo e Chapecoense, com vitória da ‘Chape da Perucaba’ por um a zero.

Os três primeiros colocados receberam da Prefeitura de Penedo troféu, medalhas e premiação em dinheiro.

Texto Fernando Vinícius