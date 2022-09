Apesar de o trabalho em casa ser algo muito desejado por muitas pessoas, não podemos destacar os possíveis problemas do home office. Ter eles em mente é um caminho importante para prevenir certos desgastes evitáveis.

Neste texto, trouxemos algumas recomendações sobre o assunto, para que você possa pensar conosco sobre isso. Acompanhe.

Quais são os problemas do home office?

Os problemas do home office não vão aparecer e fazer parte da vida de todas as pessoas. Algumas podem ter que lidar com esse tipo de problema, enquanto outras talvez nunca se dêem conta da existência de determinadas desvantagens. Afinal, cada indivíduo é único e possui a sua própria forma de lidar com certas situações, não é mesmo?

Portanto, o intuito da nossa lista abaixo é servir de análise para que você verifique até que ponto esses problemas fazem parte da sua vida ou como você pode preveni-los. Vamos lá!

1. Dificuldade para estabelecer um limite de horário

Muitas vezes, os indivíduos podem ter dificuldades de estabelecer um limite de horário para o trabalho. Por conta disso, acabam trabalhando até muito tarde, e começando mais cedo do que deveriam. Logo, essa sobrecarga pode ser percebida como efeitos na saúde física e mental do sujeito.

Por isso, saber delimitar um verdadeiro expediente de trabalho é muito importante para prevenir sobrecargas que, na prática, podem ser comparadas à autossabotagem.

2. Sobrecarga de atividades

A sobrecarga de atividades também pode ser um problema, intimamente relacionado com a falta de limite de horário, inclusive. Afinal, pelo simples fato de estar em casa, a pessoa acredita que pode aceitar cada vez mais demandas. Porém, na prática isso cria uma carga mental e física que escapa dos limites do indivíduo, adoecendo-o em muitos casos.

3. Distrações frequentes em alguns casos

Seja por conta de um pet ou de um familiar, a distração frequente também pode aparecer. É o caso de dar atenção ao cachorro, ou um familiar interromper para falar sobre alguma situação cotidiana. Esse tipo de acontecimento pode quebrar o raciocínio no trabalho e, por isso, é considerado um dos problemas do home office.

4. Atividades domésticas que se misturam com o trabalho

É claro que muitas pessoas conseguem manejar as necessidades domésticas e do trabalho sem grandes dificuldades. Porém, quando há uma mistura constante desse tipo de demanda, pode ser que nenhuma das duas seja concluída com qualidade. Logo, a pessoa pode acabar se sabotando, crendo que é multitarefa quando, na verdade, não consegue “prestar atenção” plena em nenhuma das atividades que vem sendo feitas.

5. Ambiente de trabalho com ergonomia ruim

A ergonomia no trabalho também pode ser um problema em muitos casos. Isso porque a pessoa pode não ter um ambiente silencioso, tampouco com cadeira e mesa adequada à saúde postural. Os ruídos também podem ser um problema, bem como a falta de iluminação natural e ausência de circulação de ar.

Verifique esses pontos caso deseje trabalhar de casa, a fim de criar uma rotina mais adequada para o seu caso.

