Qual canal é o Super Bowl na DirecTV? Como assistir (2022)

Tem uma assinatura da DirecTV e quer saber quando você pode transmitir o Super Bowl nela? A DirecTV é uma das distribuidoras de programação de vídeo mais populares da América, enquanto o Super Bowl é o campeonato anual de playoffs da National Football League. O Super Bowl serviu como o jogo final de todas as temporadas da NFL desde 1966, substituindo o jogo do Campeonato da NFL. Este artigo lhe dirá qual canal é o Super Bowl na DirecTV.

O que é DirectTV?

A DirecTV é uma distribuidora americana de programação de vídeo que fornece tecnologia digital aos consumidores. Oferece o maior entretenimento digital, e a qualidade dos shows disponíveis aqui também é a melhor. Você pode ver os shows no formato de imagem 4K HDR.

Sobre o Super Bowl

SuperBowl é um jogo de futebol que é jogado em todos os tamanhos e é transmitido pela TV, e também tem a audiência mais dominante nos EUA. O Super Bowl é o último jogo da temporada de futebol, também conhecido como o campeonato anual da National Football League. Foi lançado em 1967 e é jogado entre duas equipes rivais. As pessoas que não podem ir ao estádio para participar do futebol podem assistir ao Super Bowl em casa em suas telas de televisão. Acontece todo primeiro domingo de fevereiro.

Se você quiser assistir ao Super Bowl, você pode se inscrever na NFL Network na DirecTV. NFL significa National Football League e é um canal de televisão por assinatura.

Qual canal é o Super Bowl na DirecTV?

O Super Bowl tem um grande número de fãs de 90 milhões de espectadores, pois só é transmitido uma vez por ano. No início, foi nomeado o jogo AHL-NFL Championship e, mais tarde, foi nomeado Super Bowl. Aqui, fornecemos uma lista de números de canais para ajudá-lo a encontrar o Super Bowl na DirecTV em sua área –

Birmingham 13 Fénix 12 Little Rock – Pine Bluff 4 Los Angeles 4 Denver 9 Hartford – New Haven 30 (HD) Wilmington 10 Jacksonville 12 (HD) Atlanta 11 Boise 7 (HD) Chicago 5 Indianápolis 13 Des Moines 13 Wichita-Hutchinson 3 Louisville 3 Nova Orleans 6 Portland – Auburn 6 Baltimore 11 Boston 10 Detroit 4 Mineápolis – São Paulo 11 Cidade de Kansas 41 Jackson 3 Faturamentos 8 (HD) Omaha 6 Las Vegas 3 (HD) Manchester 10 Newark 4 Albuquerque – Santa Fé 4 Nova york 4 Charlotte 36 Fargo – Cidade do Vale 11 Colombo 4 Cidade de Oklahoma 4 Portland 8 Filadélfia 10 providência 10 (HD) charleston 2 (HD) Sioux Falls 48 (HD) Nashville 4 Houston 2 Salt Lake City 5 Praia da Virgínia 10 Seattle – Tacoma 5 Charleston – Huntington 3 Milwaukee 4

Pacotes DirectTV

Na DirecTV, você pode desfrutar de TV ao vivo, 40.000 opções sob demanda, Genie HD DVR gratuito para alimentar toda a sua casa com 200 horas de gravação em HD e muito mais. Os pacotes começam em $ 59,99 e permanecem inalterados por cerca de 12 meses. A seguir estão alguns dos pacotes DirecTV-

PLANO CONTAGEM DE CANAIS SELECIONAR™ 155 ENTRETENIMENTO 160 ESCOLHA™ 185 XTRA 235 FINAL 250 PREMIERE™ 330

Benefícios oferecidos pela DirecTV

Quando você vai para os pacotes da DirecTV, você ganha muitas vantagens. A seguir estão as vantagens que a DirecTV oferece-

Aplicativo DirectTV

Ao assinar os pacotes da DirecTV, você terá acesso gratuito ao aplicativo da DirecTV e não terá que pagar o custo adicional. Além disso, você pode transmitir seu conteúdo favorito da DirecTV onde quer que receba o sinal.

DVR HD Genie grátis e atualização

Você receberá gratuitamente DVR Genie HD com 1 TB de armazenamento quando você assina a assinatura do pacote DirecTV. Com a ajuda disso, você pode gravar até cinco shows e armazenar cerca de 200 horas de show de uma só vez. Se você conectar até 8 minis Genie, você terá a incrível experiência de HD DVR em todos os cantos.

4K e 4K Ultra HD

Os pacotes da DirecTV com assinatura oferecem TV ao vivo em canais 4K HDR e 4K Ultra HD.

Faturas e transações on-line

A facilidade dos pacotes da DirecTV é que agora você pode alternar todas as cobranças em papel para contas on-line e todas as transações podem ser feitas on-line usando o aplicativo AT&T.

Privacidade dos pais

Com os pacotes DirecTV, você tem o controle total de sua TV. Aqui, você pode limitar o tempo de exibição de seus filhos e muito mais.

DirectTV Premium

Você obtém acesso gratuito por tempo limitado a redes premium em seus programas favoritos por três meses.

Os pacotes da DirecTV permitem que você assista aos filmes mais quentes e clássicos dourados e desfrute de um máximo de 65.000 títulos com novos conteúdos adicionados a cada semana.

Conclusão

Aqui, neste artigo, fornecemos uma lista total de qual canal do Super Bowl está na DirecTV. Além disso, também discutimos os pacotes atuais da DirecTV. Em caso de qualquer confusão ou dúvida, você pode nos informar na seção de comentários.

