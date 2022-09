Qual concurso público devo fazer? (veja como escolher)

Ser um servidor público garante uma série de vantagens como um bom salário e uma grande estabilidade para o profissional. No entanto, é preciso ter em mente que nem sempre o cargo disponível é o ideal. O concurseiro deve ficar atento e selecionar as vagas adequadas ao seu perfil.

O fato é que são milhares de vagas e editais disponibilizados todos os anos, de modo que são inúmeras oportunidades para as pessoas que desejam ingressar na carreira pública. Todavia, com tantas vagas abertas nos órgãos governamentais, é comum que se fique indeciso sobre qual concurso público fazer.

O problema surge quando o candidato passa na prova e começa a trabalhar. Em seu dia a dia ele vê que o cargo conquistado não era como pensava, e ele retorna para os estudos novamente, perdendo um pouco de seu tempo. Aliás, por essa razão, é preciso ter cuidado ao selecionar as vagas disponíveis.

A princípio, se você é um concurseiro iniciante ou experiente, é conveniente perguntar qual concurso deve fazer. Ao pensar sobre o assunto, você prioriza as oportunidades que tem mais a ver com seu perfil profissional. Afinal, mais importante que o salário e a estabilidade, é a construção de uma carreira de sucesso, não é? Vamos lá!

1 – Conheça as áreas de atuação

Analogamente, é importante conhecer as áreas de atuação de um servidor público, de forma a observar se elas se encaixam em seu perfil profissional. Normalmente as vagas são para setores administrativos, fiscais, policiais, de controle e gestão, tribunais, legislativa, financeira, jurídica, entre outros.

2 – Escolaridade

O concurseiro deve ficar atento ao nível de escolaridade exigido pelos editais. Existe o pensamento de que as vagas destinadas ao ensino médio são mais fáceis, porém, se você for graduado, é melhor procurar por editais na sua escolaridade. Dessa maneira, caso passe na prova, você ficará mais motivado no dia a dia profissional.

3 – Remuneração

A remuneração também é um item importante para o concurseiro É preciso observar se o salário do cargo desejado é conveniente com sua real situação financeira. Desse modo, você escolhe os concursos que possam lhe propiciar um maior conforto e estabilidade. Por isso, fique de olho!

4 – Não espere o edital da vaga

Uma boa estratégia para o concurseiro é consultar editais passados dos órgãos públicos que deseja trabalhar e se basear neles, antes da abertura do concurso. Você tem mais tempo para estudar e garante uma maior eficiência no dia da prova. Procure saber o período no qual a instituição costuma abrir suas vagas.

5 – Conheça as características do cargo desejado

O concurseiro deve ler o edital do concurso para saber quais são as atribuições do cargo pretendido. É uma maneira de conhecer a área de atuação e ver se ela está de acordo com seu perfil profissional. Deve-se observar que ao conquistar o cargo, sua vida irá mudar, portanto, pense: ela será melhor?

6 – Número de concorrentes para a vaga

Existem concursos com um grande número de concorrentes que são bastante atrativos. Caso deseje conquistar uma vaga nesta situação, deve-se preparar antes de forma a garantir sua vaga em razão de sua dedicação e trabalho duro. Não pense em outros candidatos, foque nos seus estudos.

7 – Defina seus objetivos

Ter uma meta ou um objetivo pode facilitar na escolha de um edital que vá de acordo com as suas necessidades. Veja se você está em busca de um bom salário, uma carreira na área, ou até mesmo trabalhar por um período menor de tempo. Avalie cada concurso e escolha o que lhe for mais conveniente.

8 – Conheça as etapas do concurso público

Alguns concursos públicos são diferenciados, eles podem exigir, por exemplo, uma prova de títulos ou física. Avalie se você terá condições de passar por estas etapas. No caso de cargos relacionados à área policial, por exemplo, será necessário incluir o treinamento físico em sua rotina. Pense nisso!

9 – Mudança de localidade

O concurseiro que deseja conquistar um cargo de acordo com seu perfil deve estar atento ao local onde ele será escalado para desempenhar as suas funções. Veja se não há problemas em mudar de cidade, ou até mesmo de estado. Fique atento às especificidades da vaga em questão e escolha o que for mais conveniente.