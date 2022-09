Qual é a diferença entre NIS, NIT, PIS e PASEP?

O Número de Identificação Social (NIS) é essencial para que os cidadãos tenham acesso aos benefícios sociais do Governo Federal. Normalmente, ele é emitido assim que a família se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico). Cabe salientar que os números do NIS e do PIS (Programa de Integração Social) são os mesmos.

No que se refere ao Número de Identificação do Trabalhador (NIT), é destinado aos trabalhadores autônomos, ou que nunca trabalharam com carteira assinada. Diferente do NIS, esse registro é gerado pela Previdência Social. As contribuições pelo INSS são feitas através dele, o que garantem direitos previdenciários.

Além desse, caso o trabalhador comece a exercer alguma função com a carteira assinada ele será cadastro no Programa de Integração Social (PIS), se contratado por uma empresa privada, ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), se for servidor público.

Em resumo, os números do NIS, NIT, PIS e PASEP são sempre os mesmos. A diferença está na ocasião e finalidade de cada um deles.

Veja como consultá-los a seguir:

Como consultar o NIS?

O cidadão pode consultar o seu número de identificação social pelos seguintes meios:

CadÚnico;

Cartão Cidadão;

Carteira de Trabalho;

Extrato do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço);

Meu INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Como consultar o NIT?

Já o número de identificação do trabalhador pode ser verificado pelos seguintes canais:

Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS);

CadÚnico;

Cartão Cidadão;

Cartão do Bolsa Família;

Central de Atendimento (135);

Nova versão da Carteira de Identidade;

Site Meu INSS.

Como consultar o PIS?

O número do PIS pode ser encontrado das seguintes formas:

Agência da Caixa Econômica Federal (CEF);

Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS);

Cartão Cidadão;

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

Extrato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Qual a principal diferente entre os números?

Como já citado anteriormente, embora a sequência do NIS, NIT, PIS e PASEP sejam a mesma, as finalidades são diferentes para cada um. Confira as especificidades a seguir:

NIS: para pessoas que recebem benefícios sociais do Governo Federal, como o Auxílio Brasil e o Vale-Gás , independente se são trabalhadores ou não.

e o , independente se são trabalhadores ou não. NIT: para todos os trabalhadores que não possuem a carteira assinada, mas que desejam contribuir com o INSS.

PIS: código de identificação do trabalhador que atua em empresas privadas.

PASEP: código de identificação do servidor público.