Você sabe qual o valor das parcelas do programa Casa Verde e Amarela? Se não, saiba que você não está sozinho. Pois, essa é uma dúvida bastante recorrente para os brasileiros.

O novo programa habitacional do Governo Federal prevê condições facilitadas para que os brasileiros que atendam os pré-requisitos saiam do aluguel. E consequentemente, conquistem o sonho da casa própria.

Mas, para realizar esse sonho, é necessário se atentar a todas as regras que o programa impõe. Afinal, o esperado é que as condições do Casa Verde e Amarela cheguem a quem realmente precisa.

Então, se você quer saber mais sobre o programa, suas regras e qual o valor das parcelas do financiamento habitacional, não deixe de acompanhar até o final. Assim fique por dentro de todos os detalhes.

Conheça o programa Casa Verde e Amarela

Criado pelo Governo Federal, na atual gestão, o programa Casa Verde e Amarela promete substituir o antigo Minha Casa Minha Vida, do governo anterior.

Assim como seu predecessor, o programa visa facilitar o acesso da população mais pobre do país à moradia própria.

Os maiores atributos do programa são as condições facilitadas e oferecimento de descontos e subsídios do governo para aquisição da casa própria. Então, o Casa Verde e Amarela pretende atingir milhares de brasileiros. Principalmente, aqueles que atualmente vivem em regime de aluguel e tem boa parte de seus ganhos comprometidos com esse tipo de despesa.

Outra similaridade com o antigo programa habitacional do governo, é que o Casa Verde e Amarela oferece juros reduzidos para financiamento de um imóvel. Sendo assim, o que torna o acesso da população a esse tipo de serviço, ainda mais simples.

Quais as exigências para participar do programa?

Assim como o Minha Casa Minha Vida, a faixa de renda é o principal critério para que o cidadão tenha direito ao programa Casa Verde e Amarela.

Além de se encaixar neste requisito, também é necessário que o cidadão se cadastre no programa através da Caixa Econômica Federal. Em seguida, apresente todos os documentos necessários.

Após o cadastro feito, a documentação e o pedido passarão por uma análise. Só então, depois de constatado que tudo está dentro dos conformes, é que o crédito habitacional é liberado.

Mudanças no programa Casa Verde e Amarela, entenda

A Caixa Econômica Federal fez, recentemente, algumas mudanças nas regras do programa Casa Verde e Amarela. Portanto, pode ser bastante benéfico para quem deseja dar entrada no imóvel próprio, através do programa do Governo Federal.

Uma dessas mudanças foi a ampliação da faixa de renda mensal do cidadão, para ser escolhido. Anteriormente o valor era de, no máximo, 7 mil reais. Enquanto, passou a 8 mil a partir de agora.

O limite máximo de financiamento também foi alterado, e o que antes chegava a 97 mil reais, agora passa a ser de 110 mil reais. Além disso, o prazo para quitação do financiamento, que era de 30 anos, também passou por alterações.

A partir de agora, esse prazo passa a ser de 35 anos. Logo, facilita o pagamento, além de impactar diretamente no valor das parcelas.

Qual a taxa de juros do programa Casa Verde e Amarela?

A faixa de juros, praticada pela Caixa sobre o programa habitacional Casa Verde e Amarela não é fixa. Na verdade, varia de acordo com a renda mensal declarada pelo cidadão na hora de se cadastrar no programa.

Então, a faixa máxima, alterada para 8 mil reais recentemente, é para as famílias que possuam valores no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Aliás, que utilizam para dar entrada no imóvel através do programa. Pois, a previsão é de que a taxa de juros praticada não ultrapasse os 7,16% ao ano.

Qual o valor das parcelas?

Por conta da ampliação do prazo para quitação do financiamento habitacional do Governo Federal, com o Casa Verde e Amarela, o valor das parcelas também foi alterado.

Antes dessas mudanças, anunciadas no primeiro dia de setembro, as parcelas eram de 810 reais mensais para os brasileiros que financiaram sua moradia própria através do programa. Agora, o valor a ser pago todos os meses não ultrapassará os 710 reais mensais. Portanto, significa uma redução de 100 reais na parcela.

Com essas mudanças, pode ser ainda mais simples fazer um financiamento habitacional. E, assim, adquirir sua tão sonhada casa própria.