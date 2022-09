Qual streaming assinar? Aposte nos melhores!

As plataformas de streaming revolucionaram a forma como o conteúdo é consumido no mundo todo.

Disponibilizando em seus catálogos filmes, séries, documentários, reality shows, jogos e eventos esportivos, essas plataformas fazem muito sucesso.

O ponto é que nos dias de hoje são muitas as plataformas existentes no mercado. E, dessa forma, fica difícil escolher qual a melhor possível para cada tipo de gosto.

Para quem prefere consumir conteúdos relacionados ao esporte, por exemplo, precisa ponderar um serviço que tenha esse tipo de evento.

Muitos escolhem esse tipo de canal até para facilitar o consumo de conteúdo para apostar nas melhores casas de apostas , como a Betsson.

Já outros preferem conteúdos relacionados à séries e filmes e necessitam de uma plataforma que ofereça o melhor deste conteúdo.

Por conta disso, preparamos esse artigo para você. Aqui você conhecerá o melhor de cada streaming e poderá ponderar melhor na hora de escolher o seu serviço ideal.

Tenha uma boa leitura!

Netflix

Uma das pioneiras no serviços de streaming, a Netflix oferece um catálogo vasto e fácil de escolher por conta das inúmeras opções de filmes e séries disponíveis.

Por ter facilidade de navegação e uma estética agradável, a Netflix ainda é uma das melhores opções de streaming do mercado.

Os preços de assinatura vão de R$ 25,90 a R$ 55,90, mensalmente

Amazon Prime Video

A assinatura do Amazon Prime oferece uma série de vantagens para seus usuários, entre eles o Prime Video.

O assinante tem um catálogo repleto de filmes e séries. Recentemente, a empresa anunciou a transmissão de alguns jogos da Copa do Brasil em sua plataforma também.

A assinatura custa R$14,90 por mês.

Paramount +

A Paramount + é uma excelente opção para quem busca conteúdos exclusivos da Paramount e um catálogo bem vasto de filmes e séries.

O valor da assinatura é R$ 19,90, mensalmente.

HBO Max

Com um catálogo completo no quesito filmes e também séries, a HBO Max é uma das melhores opções atualmente entre as plataformas de streaming.

Além disso, a plataforma larga na frente no quesito produções próprias. Também é possível acompanhar os jogos da Champions League e de alguns campeonatos estaduais por ali.

O valor da assinatura é R$ 27,90 por mês.

Disney +

Gosta da Marvel e do Universo Star Wars. Então o Disney + é a melhor opção para você.

Contando com esse e o catálogo da Disney completo, esse serviço custa R$ 27,90 por mês.

Star +

A Star+ é o serviço de streaming perfeito para quem gosta de futebol e esporte.

Por contar com a transmissão dos canais ESPN, a plataforma disponibiliza a maioria dos campeonatos europeus de futebol.

O valor é de R$ 32,90 em sua assinatura mensal.

Dá para apostar online?

Se você gosta de acompanhar os jogos da Premier League, Serie A, La Liga, entre outros no Star+ ou a Champions League na HBO Max, certamente já pensou em fazer seu palpite sobre os jogos.

Neste sentido, saiba que você pode apostar nas melhores casas de apostas online do mundo todo pela tela do seu celular.

Sim, é possível apostar em todos os campeonatos de futebol de maneira online.

Para isso, a dica é escolher um bom site de apostas esportivas online. A dica de hoje é a Betsson, uma das melhores casas do segmento.

A Betsson, além de ser extremamente confiável, conta com ótimas opções no mercado de apostas esportivas para você.

Além disso, a casa oferece um bônus em seu primeiro depósito. Acompanhe a próxima seção para conhecê-lo!

Aposte online com bônus em seu primeiro depósito

Para ficar ainda mais interessante nas suas primeiras apostas, a Betsson oferece um bônus de boas-vindas para você.

Sendo assim, caso você não tenha um cadastro no site , ao fazê-lo você pode optar por receber um bônus em seu primeiro depósito no site.

É fundamental que você use o bônus para apostar com responsabilidade. Lembre-se de ler todos os termos e condições do bônus também, isso é muito importante.