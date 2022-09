Qualicorp abre 35 vagas de emprego pelo país

A Qualicorp, grupo líder em administração de planos de saúde, está oferecendo novas 35 oportunidades para serem exercidas em cidades brasileiras. As vagas abrangem seu programa de Jovem Aprendiz, e tem como principal objetivo contratar pessoas portadoras de deficiência e quem está buscando a chance do primeiro emprego. Continue lendo e tenha acesso a todas as informações.

Qualicorp anuncia a contratação de novos candidatos para seu programa de Jovem Aprendiz

A plataforma Qualicorp, referência em multissoluções, anunciou recentemente novas vagas de trabalho para seu programa de Jovem Aprendiz. Os interessados devem estar cursando o nível médio de ensino, com idade a partir dos 17 anos e ter noções básicas na área de informática. O modelo de atuação será de forma híbrida, ou seja, alguns dias da semana os selecionados devem comparecer até as unidades da empresa, nas cidades de São Paulo, Fortaleza, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Curitiba ou Rio de Janeiro.

O programa terá duração de dezoito meses, a contar da data de assinatura do contrato, com uma jornada de trabalho de seis horas diárias, além de oferecer cursos nas áreas administrativas que serão ministradas por instituições de ensino, aplicando temas do setor escolhido para atuação.

A companhia está buscando jovens talentos que queiram aprender e crescer profissionalmente, priorizando a candidatura de pessoas com deficiência, equidade de gênero, equidade racial, LGBTQIAP+, diversidade geracional e religiosa.

Como enviar seu cadastro

Se você se identifica com o programa da empresa Qualicorp e reside em uma das regiões citadas acima, poderá se inscrever através do link de participação.

