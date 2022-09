Se você quer saber quando sai o próximo pagamento do benefício Auxílio Taxista, não deixe de ler esse artigo até o final.

Muitos brasileiros estão em dúvidas a respeito de quando irão receber a próxima parcela do benefício. Principalmente, o público, ou seja, os trabalhadores de táxi. Por isso, trouxemos mais informações a respeito do calendário de pagamento.

Então, se você é taxista, e quer saber quando será creditada sua próxima parcela do auxílio, não deixe de acompanhar até a última linha. Assim, fique por dentro de todos os detalhes desse assunto tão importante.

O que é o benefício Auxílio Taxista?

Criado por uma PEC, intitulada das Bondades, o Auxílio Taxista faz parte de um pacote de benefícios lançado pela atual gestão. Assim, tem como principal objetivo, diminuir os impactos da situação de calamidade pública em que nos encontramos desde 2020.

A principal razão da existência do benefício é essa crise que se instalou não só no Brasil, mas no mundo. Outros fatores como os recentes conflitos entre Rússia e Ucrânia aumentaram o valor do litro de combustível, aqui no Brasil.

E é esse o motivo, segundo o Governo Federal, que o Auxílio Taxista foi implementado: para ajudar esses profissionais que dependem da gasolina e do etanol para ganhar a vida.

Qual o valor?

De acordo com o Governo Federal, o teto máximo de gastos com o benefício é de 2 bilhões de reais. Dessa forma, o programa prevê o pagamento de R$ 1.000,00 por mês para cada taxista até dezembro deste ano.

Caso o número de profissionais cadastrados ultrapasse R$ 333.000,00, o valor precisará passar por reajustes. Isto é, se adequar ao orçamento nos próximos pagamentos.

Como se cadastrar no benefício Auxílio Taxista?

O programa foi criado para beneficiar todos os profissionais que trabalham com transporte de passageiros, como taxistas, no Brasil.

O cadastramento não exige nenhuma atitude por parte dos profissionais. Na verdade, foi determinado que essa inscrição é de total responsabilidade das prefeituras de municípios.

Ou seja, para participar do programa e receber os 1.000 reais do Auxílio Taxista, o profissional só precisa cumprir as exigências estabelecidas. Em seguida, aguardar que a prefeitura de seu município repasse essas informações ao Ministério da Cidadania.

A única coisa que o profissional pode fazer, é ir até à prefeitura, para conferir se seus dados estão atualizados. Além disso, saber se o órgão enviou seus dados para recebimento do benefício.

Quais as exigências para participar do programa?

Como vimos acima, para que o profissional tenha direito ao recebimento das parcelas do Auxílio Taxista é de responsabilidade das prefeituras fazer o cadastramento de cada um.

Para isso, é necessário que esses profissionais concordem com alguns pré-requisitos. São eles:

Ter Carteira Nacional de Habilitação válida e vigente no momento;

Estar com o alvará de prestação de serviços como taxista atualizado junto

à prefeitura do município onde atua, até a data limite de 31 de maio de 2022.

Caso esteja em dia com ambas as exigências, a prefeitura poderá repassar os dados do trabalhador para o Ministério da Cidadania. Como consequência, o profissional receberá os seus direitos.

Quando será paga a próxima parcela do programa?

No dia 16 de agosto, os profissionais cadastrados pelas prefeituras na primeira etapa do programa recebem 2 mil reais em suas poupanças sociais digitais. Que são equivalentes às 2 primeiras parcelas do benefício.

Já no dia 30 de agosto, mais uma parcela foi criada para todos os profissionais cadastrados até aquele momento.

A previsão é que no dia 24 de setembro, todos os taxistas que tiveram seu cadastro repassado até agora, ou seja, todos os taxistas receberão mais 1.000 reais em suas contas digitais.

Calendário de pagamento Auxílio Taxista

Como vimos acima, foram creditadas até agora 2 parcelas do Auxílio Taxista. Estas referentes aos primeiros cadastrados. Além disso, ocorreu a repescagem, feita para as prefeituras que não conseguiram repassar os dados na primeira janela de inscrições.

Dessa forma, o calendário fica da seguinte forma:

Dia 16 de agosto: 1ª e 2ª parcelas;

Dia 30 de agosto: 1ª e 2ª parcelas da repescagem;

Dia 24 de setembro: 3ª parcela;

22 de outubro: 4ª parcela;

26 de novembro: 5ª parcela;

17 de dezembro: 6ª parcela.

É possível acompanhar os créditos através do aplicativo Caixa Tem, disponível para dispositivos Android e iOS. Agora que você já sabe quando sai a próxima parcela do Auxílio Taxista, baixe o aplicativo Caixa Tem, e acompanhe seu recebimento.