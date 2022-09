Quanto custa uma franquia Óticas Carol?

Hoje, vamos apresentar a franquia Óticas Carol, que é reconhecida nacionalmente como uma das maiores franquias do setor, bem como informar quanto custa abrir uma unidade da franquia. Por isso, leia o artigo até o fim e saiba de todos os detalhes.

Conheça as Óticas Carol

Com início em 1997, na cidade de Sorocaba (SP), a Óticas Carol tem crescimento acelerado em todo o território brasileiro. O seu foco de atuação está voltado para a comercialização de produtos de marcas renomadas aplicando preços acessíveis, bem como condições de pagamento que venham de encontro com o bolso do trabalhador.

A partir de 2009, com a troca da presidência da empresa, começou o processo de expansão a partir de franquias em todo o território brasileiro. Tem como objetivo, ser o maior e o mais eficiente grupo óptico do Brasil. A franquia acredita que os óculos, além de oferecerem a melhoria da visão, podem tornar as pessoas mais bonitas e modernas.

Já em 2010, a franquia começou a operar com o Laboratório Digital, de exclusividade da franqueadora, sendo considerado o maior da América Latina. Este laboratório produz lentes de alta qualidade.

Em 2017, o Grupo italiano Luxottica adquiriu 100% da franquia Óticas Carol por aproximadamente R$ 370 milhões de reais. O grupo é líder mundial no mercado de óculos premium e de lixo, também proprietária das marcas Ray-Ban e Oakley, além de produzir linhas de grife como Giorgio Armani, Chanel, Dolce & Gabbana, Prada, Versace e Valentino.

Este grupo italiano está presente em 150 países, possuindo mais de 7.400 lojas.

Diferencial da marca

O que destaca a franquia é a manutenção de um relacionamento mais próximo entre a franqueadora e seus franqueados, voltados para a estratégia do “ganha-ganha”, onde todos os envolvidos ganham: franqueadora, franqueados e clientes.

Atualmente, possui mais de 1.460 unidades em todo o Brasil e continua em franca expansão. Oferece aos franqueados somente o formato de negócio de loja física, podendo ser abertas em shoppings, ruas movimentadas e espaços comerciais.

Quanto custa abrir uma unidade da franquia Óticas Carol?

Para abrir uma franquia Óticas Carol é necessário observar os seguintes valores fornecidos pela franqueadora:

Investimento inicial: entre R$ 220 mil e R$ 480 mil;

Taxa de franquia: R$ 20 mil;

Necessidade de capital de giro: R$ 50 mil;

Taxa de royalties: 4% sobre o faturamento bruto mensal;

Taxa de marketing: 4% sobre o faturamento bruto mensal;

Necessidade de colaboradores: variável de acordo com o tamanho da loja, sua localização e a quantidade de clientes;

Necessidade mínima de espaço físico: entre 50 m 2 e 150 m 2 ;

Estimativa de faturamento mensal: R$ 75 mil;

Lucratividade média: entre 12% e 18%

Estimativa de prazo de retorno do investimento: entre 24 e 48 meses.

Conheça a avaliação dos franqueados das Óticas Carol

Assim, os atuais franqueados opinaram positivamente quanto à marca da franquia e a sua forma de operação apontando os seguintes critérios:

Primeiramente, a marca forte no mercado;

Em segundo lugar, o treinamento eficaz da equipe;

Logo após, tem-se a variedade de produtos;

Suporte eficiente, e muito próximos do franqueado;

Realização de marketing que atende aos clientes e franqueados;

Marca bem aceita pelo público-alvo;

Fornecedor de lentes e armações qualificado e pontual;

Oferece boas negociações junto aos bancos;

Além disso, há a oferta por parte da franqueadora de um site para manter os franqueados informados.

Os atuais franqueados opinaram negativamente quanto à marca da franquia e a sua forma de operação apontando os seguintes critérios:

Baixa lucratividade, tendo em vista as taxas que poderiam ser reduzidas;

O treinamento aos vendedores deveria ser também presencial, e não somente online.

Campanha “Sua idade é o seu desconto”

Esta campanha realizada todos os anos, nos meses de janeiro e fevereiro, também ocorreu neste ano de 2022, em que oferece descontos proporcionais à quantidade de anos de vida dos clientes na compra de armações em cada uma das lojas.

Assim, se o cliente tiver 65 anos, o desconto concedido será de 65%.

A novidade deste ano foi a inclusão de lentes de grau e lentes solares graduadas, além do já conhecido desconto nas armações de óculos.

Investir na franquia Óticas Carol é uma boa opção, uma vez que o mercado consumidor está aumentando consideravelmente no mundo.

Por fim, comprar óculos vai além de uma necessidade, é um produto de moda. Sendo assim, é um segmento do mercado de franquias que merece ser bem avaliado e considerado.

Com as informações obtidas no post que preparamos para hoje, com certeza você pode passar a olhar com outros olhos para essa franquia de óculos.

Além disso, é um setor que sempre tem público interessado e, dessa forma, provavelmente não encontrará dificuldade para forma clientela mesmo no início!