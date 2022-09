Investir em uma franquia de sorvete no Brasil se torna um excelente investimento, principalmente em regiões mais quentes. O clima tropical contribui muito na redução da influência da sazonalidade. Por isso que hoje, nós vamos indicar quanto custa uma franquia Ravis e, também, avaliar se vale a pena fazer o investimento no ramo.

A franquia surgiu no Rio de Janeiro, com a intenção de produzir sorvetes e açaís de qualidade e com baixo preço. Hoje, possui mais de 140 unidades, somente no estado do Rio de Janeiro, mas está aberta para abrir pontos comerciais em todo o território brasileiro.

Quais os produtos comercializados pela franquia Ravis?

Ao entrar em uma franquia Ravis, você verá que a marca tem como carro chefe os sorvetes de inúmeros sabores e complementos que os fazem ficar mais saborosos ainda. Além disso, comercializa açaís também com diversos complementos e opções de frozen iogurtes, milk shakes, picolés, sundae e sobremesas.

Entre os diferenciais presentes na franquia tem-se:

A casquinha crocante, produzida com massa de baunilha, com adição de chocolate ou açaí;

Entre as sobremesas, se destaca o colosso, que tem uma casquinha em formato de cone grande, recheada;

O sundae, é produzido com calda de chocolate, morango ou caramelo;

O top sundae, tem cobertura de chocolate ou morango, acrescida de uma farofa de paçoca;

O milk shake possui uma variedade muito grande de combinações;

O creme de açaí é complementado com diversos acompanhamentos à escolha do cliente.

Quanto custa uma franquia Ravis?

A franquia apresenta valores diferenciados para os 3 modelos de negócio que oferece: loja, quiosque interno, e quiosque externo.

Assim, confira os números apresentados pela franqueadora para a opção loja:

Taxa de franquia: R$ 30 mil;

Equipamentos e sistema para gestão: R$ 3.800;

Investimento em layout: R$ 10 mil;

Equipamento específico Taylor: R$ 72.500;

Aquisição de freezer e expositor: R$ 5.500.

Assim, o custo para ter uma franquia Ravis no modelo loja, é de R$ 121.800.

Já no caso de uma franquia externa, os números apresentados pela franqueadora são:

Taxa de franquia: R$ 30 mil;

Equipamentos e sistema para gestão: R$ 3.800;

Investimento na aquisição do quiosque: R$ 45 mil;

Equipamento específico Taylor: R$ 72.500;

Aquisição de freezer expositor: R$ 2.500.

Sendo assim, o custo para ter uma franquia Ravis no modelo quiosque externo, é o de R$ 153.800.

No caso de uma franquia interna, os números apresentados pela marca são:

Taxa de franquia: R$ 30 mil;

Equipamentos e sistema para gestão: R$ 3.800;

Investimento na aquisição do quiosque: R$ 35 mil;

Equipamento específico Taylor: R$ 72.500;

Aquisição de freezer expositor: R$ 2.500.

Dessa forma, o custo para ter uma franquia Ravis no modelo quiosque interno, é de R$ 143.800.

Nos 3 modelos de negócio oferecidos pela Ravis, não há cobrança de royalties, mas os produtos são abastecidos diretamente pela franqueadora. Para tanto, cobram a taxa mensal de R$ 1.000 pelo uso da marca. Além disso, a expectativa de retorno do investimento é de 12 meses.

A previsão de lucratividade nos 3 modelos de negócio, fica em torno de 15% e 30%. Por conta disso, a estimativa de faturamento mensal, em uma loja da franquia é de R$ 19 mil, no quiosque interno é de R$ 18 mil e no quiosque externo é de R$ 21 mil.

Vale a pena adquirir uma franquia Ravis?

Avaliando a história da franquia e sua solidez no mercado consumidor, além da demanda existente pelos produtos comercializados pela franquia, é uma empresa em que vale a pena o investimento. Principalmente no que se refere aos estados brasileiros que possuem maior incidência de sol, e as temperaturas mais quentes.

Os alimentos oferecidos pela franquia Ravis atendem as necessidades de uma grande parcela da clientela. Pessoas que procuram alimentos saudáveis, tem em vários produtos à base de açaí a sua necessidade atendida, bem como aquelas que procuram se refrescar, podem adquirir sorvetes e picolés e resolver a sua necessidade.

Outra questão que é considerada positiva na franquia é a oferta de uma grande variedade de produtos de qualidade. Há um baixo preço e atendem as necessidades dos clientes, principalmente no quesito de se adequar ao bolso do consumidor.

Por fim, como os contratos de franquia possuem a duração de 5 anos, com possibilidade de renovação. O franqueado ainda pode obter o retorno do investimento em média de 12 meses, onde ele terá 4 anos para conseguir os lucros da franquia, que são considerados como sendo um bom investimento.

Assim, esperamos que o post de hoje possa ter inspirado você a entrar no ramo de sorvetes com a franquia Ravis! Certamente é uma área farta para se investir, pois o produto em questão sempre faz muito sucesso com o público em diversos momentos de alegria que todos irão recordar. E a sua empresa estará lá! Então, boa sorte!