A Burger King é uma franquia em expansão no Brasil, oferecendo fast food de qualidade e muito saboroso. Por isso que hoje, nós vamos indicar quanto custa uma unidade do Burger King.

História da Franquia Burger King

A empresa surgiu em 1954, em Miami, nos Estados Unidos, com o nome de Insta-Burger King e, logo após a sua inauguração, foi vendida recebendo o novo nome de Burger King. Em pouco tempo, abriram o 2º restaurante, no subúrbio da cidade, com a proposta de vender sanduíches e milk shakes a US$ 0,18, onde conquistou muitos clientes.

Além disso, com a criação de um sanduíche exclusivo, chamado “Whopper”, a marca se expandiu consideravelmente. Em 1961, a empresa virou franquia e, em 2013, já havia mais de 13 mil restaurantes em 80 países.

Em 2004, foi a vez do Brasil, onde a marca abriu 3 unidades em São Paulo. Assim, no ano de 2011 já havia mais de 100 restaurantes abertos em todo o país. Dessa forma, foi criado o Grupo BK Brasil, que foi o responsável pela expansão, controle e exploração da marca em solo nacional.

Assim, atualmente, a marca comercializa além do carro-chefe “Whopper”, milk shakes, sucos, batata frita, frango empanado em tirinhas, saladas, sobremesas, refrigerantes e sorvetes.

Quais os formatos de negócio oferecidos pela Burger King?

No Brasil, é oferecido aos franqueados, 2 formatos de negócio:

Free Standing: é a loja de rua, com pista de drive-thru e local para estacionamento;

Food Court: é a loja de shopping, que se localiza na praça de alimentação.

Quanto custa abrir uma unidade franqueada Burger King?

Considerando que a franquia é uma das maiores do mundo, os custos para abrir uma unidade franqueada são elevados.

Considere os números apresentados pela franqueadora para o formato Free Standing:

Investimento inicial: R$ 5 milhões (incluída a taxa de franquia);

Taxa de royalties: 8% sobre o faturamento bruto;

Taxa de propaganda: 3,5% sobre o faturamento bruto;

Necessidade de espaço físico: no mínimo 2.000 m 2 ;

Tempo médio para implantação: 217 dias;

Previsão de faturamento mensal: R$ 50 mil;

Previsão de retorno da franquia: entre 23 e 36 meses.

Considere os números apresentados pela franqueadora para o formato Food Court:

Investimento inicial: R$ 2 milhões e 500 mil (incluída a taxa de franquia);

Taxa de royalties: 8% sobre o faturamento bruto;

Taxa de propaganda: 3% sobre o faturamento bruto;

Necessidade de espaço físico: entre 80 m 2 e 120 m 2 ;

Tempo médio para implantação: 128 dias;

Previsão de faturamento mensal: R$ 50 mil;

Previsão de retorno da franquia: entre 23 e 36 meses.

Quais são as vantagens de abrir uma franquia Burger King?

A saber, existem muitas vantagens em se abrir uma franquia Burger King. Como, por exemplo:

Ser parceiro de uma das maiores franquias de fast food do mundo;

A marca é reconhecida no mundo todo;

Possui suporte pleno da franqueadora;

Você pode contar com um Plano de Negócios pronto;

Possui a maior garantia de sucesso do mercado;

Apresenta planejamento específico para os custos de instalação;

Oferece consultoria e todo apoio no gerenciamento da implantação da unidade franqueada;

Tem baixo custo de fundos de propaganda;

Apresenta produtos de qualidade e reconhecidos no mundo todo. Os hambúrgueres são grelhados como churrasco e todos os ingredientes são selecionados, com o objetivo de proporcionar frescor e qualidade aos lanches.

Por outro lado, entre as desvantagens de ser um franqueado da Burger King, tem-se:

Investimento inicial alto;

Apresenta pouca flexibilidade para atuação do empreendedor, além de pouco controle sobre o negócio, pois as definições são todas da franqueadora;

A franqueadora é quem escolhe o local para implantação da unidade.

Vale a pena abrir uma franquia Burger King?

Agora que você já sabe sobre as principais informações sobre a franqueadora, será mais fácil decidir por abrir uma unidade franqueada. Porém, o que tem que ser considerado, é que existem muito mais vantagens do que desvantagens em ser um franqueado Burger King.

Sem contar, ainda, que o público reconhece a marca internacionalmente. Assim, isso torna quase impraticável que você tenha prejuízo na aquisição da franquia.

Apesar do alto valor para começar, acredita-se que, se o investidor tiver como arcar com os custos iniciais, a rentabilidade do negócio é alta. Dessa forma, faz com que o retorno do investimento ocorra antes do esperado.

Assim, acredita-se que vale a pena abrir uma unidade da Burger King. Isso porque, considera-se a empresa como a 2ª maior rede de fast food do mundo, perdendo só para o McDonald’s. Mas o seu custo inicial representa somente 60% do investimento que você faria na concorrente número 1.

Por fim, acreditamos que o Burger King enquanto franquia pode ser muito interessante e imensamente rentável para quem tiver o que é necessário para começar uma nova unidade!