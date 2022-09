Quina sorteia quase R$ 10 milhões neste sábado, CONFIRA RESULTADO

Neste sábado (24/09), a Caixa Econômica Federal realizou mais um sorteio da Quina. O concurso 5.958 dessa modalidade foi realizado em São Paulo, às 20h.

A Loterias Caixa, organizadora oficial dos sorteios, informou que não houve ganhadores do prêmio principal no concurso realizado na última sexta-feira (23/09). Desta forma, o prêmio ficou acumulado para hoje.

Resultado da Quina concurso 5.958

O jogo deste sábado oferece a quantia de R$ 9.864.263,41 (R$ 9,8 milhões) no prêmio principal ao apostador que conseguir acertar as 5 bolinhas sorteadas.

Conforme o evento realizado pela Caixa, em São Paulo, as dezenas sorteadas foram:

01 11 14 35 69

Resultado do concurso anterior

Não houve ganhadores no prêmio principal do sorteio 5.957, realizado na última sexta-feira (23/09). Por outro lado, outras 78 apostas conseguiram marcar 4 dezenas e cada uma levou para casa a quantia de R$ 6.661,39.

Dias de sorteios da Quina

Os sorteios dos concursos da Lotofácil são realizados seis vezes na semana: às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e aos sábados, a partir das 20h, horário de Brasília.

Você também pode se interessar por essa notícia: Concurso PE 2022: Prefeitura de São Caetano abre edital com 43 vagas; confira

Quanto custa apostar na Quina?

Cada volante de aposta da Quina possui 80 dezenas disponíveis e o apostador deve escolher entre 5 (quantidade mínima) a 15 números (quantidade máxima). A aposta simples da Quina, que possui 5 dezenas, custa R$ 2,00. Já a aposta máxima, com 15 dezenas, tem valor de R$ 6.006,00.

Se não souber qual número selecionar ou preferir acreditar na sorte, você também pode deixar o sistema escolher os números por meio da Surpresinha.

Além disso, nessa modalidade, podem receber prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.

Como jogar na Quina?

O interessado pode realizar as apostas diretamente nas lotéricas ou pela internet. No entanto, as realizadas online possuem um valor a partir de R$ 30 e máximo de R$ 500, e podem ser pagas por cartão de crédito.

Se decidir por apostar presencialmente, as dezenas devem ser marcadas em volantes específicos da Quina, disponíveis nas lotéricas de todo o país.

Não sabe qual número escolher ou prefere confiar na sorte? Se preferir um jogo aleatório, é possível que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha. No caso de jogos recorrentes, também é possível concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos, por meio da Teimosinha.

Além disso, o apostador que decidir realizar os jogos pelos canais eletrônicos da Caixa (online) pode realizar quantos jogos desejar para atingir o valor mínimo de compra ou dividir a quantia entre outros jogos (Quina, Dia de Sorte, Mega-Sena, entre outros).

Você pode gostar: Prefeitura de Brumadinho MG abre processo seletivo para Agente de Saúde

Quais as chances de ganhar e quanto eu gasto para apostar na Quina?

Segundo a Caixa, realizando a aposta simples de 5 dezenas por R$ 2,00, a probabilidade de o jogador acertar todos os números no prêmio principal é de uma em 24 milhões. Assim, as chances de ganhar aumentam quando o apostador joga com mais uma dezena.

Quem realizar a aposta máxima, que possui 15 dezenas, também aumenta a chance de ser premiado. Dessa forma, a probabilidade de acertar todas as 5 bolinhas é de uma em 8 mil. Contudo, caso opte por jogar com 15 números na Quina, o apostador desembolsará a quantia de R$ 6.006,00.

Além da aposta principal, que deve conter as 5 dezenas sorteadas, conforme explicado anteriormente, o concurso também premiará bilhetes com 4, 3 ou 2 acertos.

Ganhou? Saiba como retirar seu prêmio

Os sortudos podem retirar o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada e também nas agências da Caixa. Caso o prêmio seja superior a quantia de R$ 1.903,98, o pagamento apenas poderá ser retirado nas agências da Caixa. Para isso, o ganhador deverá apresentar os seguintes documentos: comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original premiada.

Saiba mais: Banco Next abre NOVAS vagas de emprego remoto e pelo país