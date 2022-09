A rede de restaurantes Quintal do Espeto oferece oportunidades no Grande ABC Paulista. A empresa acaba de inaugurar sua primeira unidade em Santo André e busca novos talentos para compor seu time – há chances para diversas áreas e funções.

De acordo com a empresa, as oportunidades são destinadas a pessoas que compartilham seus valores e desejem crescer e se desenvolver em conjunto em um compromisso à longo prazo. Nesse sentido, as oportunidades são para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Gerente de Alimentos e Bebidas e Maître.

É importante que os candidatos tenham experiência comprovada em funções no ramo de Alimentação e Bebidas, em especial com cozinha e atendimento de salão, e ensino médio completo. Eles devem ter, ainda, disponibilidade para trabalhar no período noturno, com encerramento de atividades após à 1h da manhã.

A empresa oferece contrato de trabalho no formato CLT, com escala de uma folga fixa todas às segundas e dispensa de um domingo ao mês.

A empresa disponibiliza, ainda, vagas para outras áreas e funções nos demais restaurantes da rede, todos localizados na capital paulista. Neste caso, há chances para Administrativo/Financeiro, Analista de Inventário Jr, Atendimento e Relacionamento com o Cliente, Auxiliar de Churrasqueiro, Auxiliar de Cozinha, Copa, Garçom/Garçonete, Gerente de Restaurante, Hostess, entre outros.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas disponíveis deverão acessar o site www.talentbrand.com.br/c/quintal-do-espeto e cadastrar o currículo.

Sobre a empresa

O Quintal do Espeto é uma rede de bar e restaurantes que conta com oito unidades espalhadas pela Grande São Paulo. Atualmente, são mais de 250 colaboradores, que há mais de 10 anos proporcionam um super entretenimento, o melhor da gastronomia de espetos, com diversos sabores, para todos os gostos, e música ao vivo.