R$ 50,00 liberados em crédito no Nubank: quem pode receber?

Atualmente no Brasil, o Nubank é uma das principais fintechs que voltam seus esforços para o oferecimento de serviços financeiros. Milhares de usuários utilizam os serviços dessa empresa, no qual chegou no mercado financeiro com a promessa de desburocratizar a oferta de serviços. Por este e outros motivos, diversos brasileiros vêm buscando o Nubank como sua principal opção entre os bancos da atualidade.

Com isso, uma das principais vantagens quando o assunto é a criação de uma conta digital no Nubank, é o cartão de crédito não possuir taxas de anuidade. Além disso, todo o processo de atendimento ou de resolução de possíveis problemas ocorre de maneira virtual, sem a necessidade de se dirigir a uma agência física da instituição.

Uma outra vantagem da Nuconta, é as novidades relacionadas ao Pix, considerado um dos principais meios de pagamento entre os brasileiros, e ao limite do cartão de crédito. Confira a seguir mais detalhes sobre a conta do Nubank.

Limite do Nubank

Ao abrir sua conta no Nubank, a empresa pode liberar um limite de R$ 50 para pessoas que tenham um score mais baixo no que diz respeito à sua saúde financeira. Este é um limite relativo às novas contas da instituição, se direcionando mais especificamente ao limite do cartão de crédito.

Contudo, a aprovação do limite de crédito na empresa ainda está sujeita a análise. Deste modo, caso o limite não agrade o cliente, há algumas formas de conseguir um novo limite maior. Para isso, é possível tomar algumas medidas.

Dentre elas, é importante manter o pagamento das faturas do cartão em dia. Com isso, é demonstrada a responsabilidade do cliente a respeito de suas dívidas. Outra atitude que influencia na liberação do limite está relacionada ao nome limpo. Deste modo, é importante não ter dívidas ativas em seu nome.

Essas atitudes são de grande valor não só para o caso da análise do Nubank, isso porque, ao ter o nome sujo, o cidadão é prejudicado em diversos aspectos. Por exemplo, na concessão de empréstimos, já que muitas instituições negam os pedidos, ou podem oferecê-los com um juros mais altos.

Um outro ponto que pode auxiliar na concessão de crédito é concentrar seus gastos no cartão. Com isso, a instituição pode entender que é necessário liberar um limite maior de crédito. Também é importante manter atualizado o valor da renda no aplicativo.

Crédito de até R$ 5 mil

Uma novidade que o Nubank lançou recentemente é a funcionalidade de construir o seu próprio limite. Com isso, é possível obter um limite de crédito de até R$ 5 mil. O funcionamento da modalidade é bem simples: é necessário apenas que o cliente interessado deposite o valor na conta.

Por exemplo, caso um cliente deseje realizar uma compra na quantia de R$ 500, ela deve transferir este valor em débito para a conta digital e assim determinar o valor que deve ser utilizado como limite no cartão de crédito.

Feito isso, basta pagar a fatura para ter acesso ao dinheiro novamente. Deste modo, é possível resgatar o montante ou usá-lo novamente para construir um novo limite de crédito. Adicionando assim mais saldo, para que possa aumentar o limite de crédito no Nubank.