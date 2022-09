R$ 57,6 milhões na Mega-Sena desta quinta; confira resultado

Nesta quinta-feira (08/09), a Caixa Econômica Federal sorteou as dezenas do concurso 2.517 da Mega-Sena. Como ninguém acertou as seis dezenas do concurso realizado no último sábado (2.516), que tinha como prêmio o valor de R$ 49,3 milhões, a quantia ficou acumulada para hoje.

Na programação da organizadora, os sorteios da Mega-Sena acontecem tradicionalmente às quartas-feiras e aos sábados. Entretanto, por causa do Feriado da Independência de 7 de Setembro, os jogos desta semana tiveram que ser adiados. Por isso, o sorteio do concurso 2.517 da Mega-Sena foi realizado hoje.

O jogo ofereceu a quantia de R$ 57.698.210,35 (R$ 57,6 milhões) no prêmio principal ao apostador que conseguir acertar os 6 números sorteados. De fato, trata-se de uma oportunidade para aqueles que desejam contar com a sorte e mudar de vida.

Resultado da Mega-Sena concurso 2.517

Nesta quinta-feira (08/09), as dezenas sorteadas foram: 01 05 06 16 22 39

Como ninguém acertou as seis dezenas desse sorteio, o prêmio principal ficou acumulado para o próximo concurso. Por outro lado, a Caixa informou que 116 apostadores acertaram a quina (pontuaram com cinco dezenas) e cada um vai receber R$ 38.906,31. Além disso, outros 8.240 apostadores marcaram a quadra (acertaram quatro dezenas) e receberão, cada um, R$ 782,44.

Para o próximo sorteio, concurso 2.518, a estimativa é de que o prêmio seja de R$ 70 milhões.

Qual o valor da aposta na Mega-Sena?

Cada aposta mínima, também conhecida como aposta simples, possui seis dezenas e valor de R$ 4,50. O apostador pode escolher as dezenas diretamente no volante ou permitir que o sistema escolha os números (surpresinha), marcando previamente essa opção no papel do concurso. Para uma aposta com 15 dezenas (quantidade máxima), o valor é de R$ 22.522,50.

Como apostar nas Loterias Caixa?

Você pode apostar presencialmente em qualquer lotérica do país e também pela internet. Para os que desejam concorrer por meio dos dispositivos online, as apostas podem ser feitas diretamente no website da Caixa Econômica Federal, pelos dispositivos conectados, como celular e computador. Também é possível acessar diretamente o aplicativo “Loterias Caixa”, disponível para os sistemas Android e iOS.

É importante ressaltar que as apostas realizadas online possuem um valor mínimo de R$ 30 e máximo de R$ 500, e o interessado pode realizar quantos jogos desejar para atingir o valor mínimo de compra. Em relação às realizadas nas plataformas digitais, as apostas podem ser pagas por cartão de crédito.

Não custa lembrar que o interessado em concorrer aos jogos deve ser maior de idade (ter 18 anos ou mais). No caso das inscrições realizadas a partir de dispositivos eletrônicos conectados, o apostador deve possuir um cadastro na plataforma.

De acordo com a promotora do concurso, os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana. Assim, os apostadores podem concorrer ao prêmio às quartas e aos sábados. As apostas devem ser feitas até às 19h do dia do sorteio. Além disso, os interessados podem acompanhar o concurso ao vivo pela internet, por meio do Youtube, no canal oficial da Caixa.

Saiba como receber o seu prêmio

O prêmio é destinado a quem acertar as seis dezenas. Além disso, quem marcar cinco ou quatro dezenas também se torna um premiado, contudo, recebe quantias (frações do prêmio) menores.

Os sortudos podem retirar o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada e também nas agências da Caixa. Caso o prêmio seja superior a quantia de R$ 1.903,98, o pagamento apenas poderá ser retirado nas agências da Caixa. Para isso, o ganhador deverá apresentar os seguintes documentos: comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original premiada.

Além disso, saiba que os valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) são pagos a partir de um prazo mínimo estabelecido pela promotora, mediante solicitação do ganhador em uma agência da CAIXA.

