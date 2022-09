RaiaDrogasil anuncia vagas de emprego em São Paulo

A RaiaDrogasil acaba de anunciar vagas de emprego em São Paulo, com foco em diferentes áreas do meio digital. Há chances para todos os níveis de senioridade, de analistas a coordenadores, para atuação no modelo híbrido de trabalho.

PUBLICIDADE

Dentre as vagas disponíveis, destacam-se as funções de Agile Expert II, Agile Expert III, Agile Specialist, Analista BI, Analista JR TI, Arquiteto de Soluções, Cientista de Dados, Coordenador de TI, Desenvolvedor, Design Lead, Designer, Especialista de TI, Expert de Negócio, PM I, PM II, Tech Lead, Técnico em Sistema e Técnico SR Infraestrutura TI. Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas grande parte delas exige que os candidatos tenham experiência anterior na área desejada. As chances também estão disponíveis para profissionais com deficiência.

A empresa oferece salário compatível com o mercado e uma série de benefícios, como assistência médica, assistência odontológica, vale transporte, fretado, seguro de vida, restaurante no local, cesta de Natal, acesso ao Gympass, Programa de Participação nos Resultados, Benefício Farmácia e Clube de Benefícios da RD.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão responder o formulário disponível aqui.

Sobre a empresa

A RaiaDrogasil é uma empresa brasileira do setor varejista farmacêutico criada em 2011 após a fusão da Drogasil S.A. com a Raia S.A. Com mais de 2.500 lojas espalhadas pelo Brasil e uma participação de 14% no mercado de varejo farmacêutico no Brasil, a empresa recentemente anunciou que a sua controlada RD Ads fechou negócio para aquisição de 100% da eLoops, uma startup de tecnologia.

A movimentação permitirá à empresa desenvolver novas soluções de publicidade e propaganda para impactar seus mais de 45 milhões de clientes ativos, intensificando a atuação em mídia digital out-of-home nas farmácias.