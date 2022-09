A poupança pode ser um conceito habitual na sua rotina, considerando diversos fatores para que obtenha sucesso dentro do seu planejamento financeiro.

Realize um planejamento financeiro e viabilize uma poupança de forma objetiva

É importante que analise seus hábitos e verifique quais são passíveis de mudanças, de modo que possa viabilizar uma poupança dentro de um processo objetivo e funcional.

Faça trocas econômicas

Verifique quais são as possíveis mudanças que podem ser feitas para que gere economia, sem que precise abdicar de importantes serviços. Por exemplo, é possível trocar o cartão de crédito atual por uma opção sem tarifas, ou ainda, a sua conta bancária tradicional pode ser trocada por uma opção digital, considerando a facilidade de adquirir tais produtos bancários por meio de fintechs.

Além disso, dentro do conceito de poupança flexível, é viável poupar todos os valores economizados, ainda que sejam valores irrisórios, visto que provavelmente serão economizados valores baixos. Dessa forma, poderá criar um fluxo financeiro pessoal resolutivo, de modo que questione os seus impulsos de compra e defina metas mais agressivas com o passar do tempo.

Conheça outras opções de investimentos

Assim sendo, periodicamente, é importante refazer o seu processo e definir metas maiores e valores fixos. Além disso, a poupança pode ser um conceito no que tange aos seus impulsos de compra e não a única opção dentro do mercado de investimento de renda fixa.

Uma vez que é possível conhecer o mercado e analisar outras possibilidades para viabilizar uma reserva de emergência e planejar seus objetivos em longo prazo. O Tesouro Direto é um exemplo de opção de renda fixa muito utilizada para substituir – ou complementar – a poupança, já que é uma ferramenta eficiente e simples na sua utilização.

Não abdique de controlar o seu fluxo financeiro

Contudo, independentemente de a poupança ser a sua única opção de investimento, é viável que faça um planejamento que contemple suas metas e modifique o seu relacionamento com suas finanças atuais.

Desse modo, poderá alcançar seus objetivos em longo prazo e acompanhar o seu processo de rotina. Visto que ao abdicar de planejar suas finanças, está deixando de controlar fatos que já estão ocorrendo, independentemente do seu controle.

Construa uma relação positiva com suas finanças pessoais

Portanto, não deixe de realizar o controle de suas finanças pessoais, modificando hábitos financeiramente nocivos para que possa alcançar seus objetivos em longo prazo. Dessa forma, a poupança pode ser um conceito relevante, ainda que opte por se tornar um novo investidor.