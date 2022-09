Rech tem vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A empresa Rech anunciou recentemente algumas oportunidades de trabalho em várias partes do Brasil. Há vagas em Itajaí, Navegantes, Pontes e Lacerda, São Paulo, Campo Grande, Rio Verde, Feira de Santana, Bom Jesus, Formosa do Rio Preto, Chapadão do Sul, entre outras.

Rech tem oportunidades de trabalho pelo Brasil

Todas as vagas são efetivas e é necessário já possuir experiencia na área, mas existem oportunidades para Jovem Aprendiz, no entanto, o requisito é estar cursando o Ensino Médio e ter noções de informática.

Além disso, a empresa oferta alguns benefícios como auxílio paternidade e maternidade, plano de saúde, Gympass, plano odontológico, cesta natalina, vale refeição, seguro de vida, entre outros dependendo da função. Veja abaixo a lista de cargos divulgados:

Advogado(a) Societário Sênior;

Vendedor Interno;

Analista Comercial;

Líder Industrialização;

Analista de Controladoria;

Líder de Estoque;

Analista de Infraestrutura;

Key Account;

Analista de Processos;

Jovem Aprendiz;

Analista de Tesouraria Sênior;

Gerente de Loja;

Analista de Testes;

Gerente de Logística CD;

Analista Projetos;

Estoquista;

Assistente Administrativo;

Especialista em Filtros;

Assistente de Contas a Pagar;

Especialista de Conta;

Assistente de Vendas;

Entregador de Peças;

Assistente Fiscal;

Consultor Técnico de Vendas.

Coordenador Comercial.

Como se candidatar

Faça parte da equipe da empresa Rech, que é a maior empresa de peças para máquinas agrícolas e pesadas do país. Se alguma das vagas que informamos te interessou, então entre na página de inscrição.

Em seguida, clique sob o cargo desejado, observe todas as atribuições e requisitos e caso o seu perfil seja o indicado, aperte em “candidatar-se para a vaga”.

