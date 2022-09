Recursos do Instagram que podem ajudar a sua empresa a crescer

Descubra como usar o Instagram para alavancar o seu negócio.

O Instagram é a rede social mais utilizada no mundo, estimasse que existam pelo menos duas contas por pessoa no mundo. Essa rede social gera milhões de cliques por segundo e praticamente todo mundo está conectado a ela, seja de forma direta ou indireta.

Essa rede social incrível é perfeita para se divertir vendo vídeos curtos, compartilhando fotos e até mesmo transmitindo streams. Essa rede social é tão incrível que somada a plataformas como o mojo-app podem alavancar de vez o crescimento de uma pequena ou média empresa.

Hoje em dia a forma de fazer marketing vem tomando novos moldes, afinal de contas todo mundo está conectado à internet e tem acesso há um pouco de tudo a partir dela. O Instagram é uma plataforma repleta de recursos que podem ser de grande ajuda para uma empresa, plataformas como o mojo-app são incríveis quando o assunto é ganhar mais engajamento.

A proposta inicial do Insta era ser um substituto para o Facebook, mas isso foi deixado de lado e ele acabou se tornando uma rede social completamente diferente. Enquanto em outras plataformas textos escritos estão muito presentes no Instagram praticamente tudo acontece através de imagens e vídeos.

O recurso do Instagram reels, foi o responsável para que essa plataforma se tornasse ainda mais popular. Através dele tudo pode ser feito em vídeos de curta duração com em média 1 minuto, eles até mesmo se tornaram a profissão de alguns jovens que estão sempre em alta na rede social.

O Instagram reels também é uma ferramenta excelente para criar conteúdo para sua empresa. Hoje em dia mais de 45% dos usuários da rede social acessam a plataforma apenas para assistir a vídeos curtos, dessa forma estar ao lado do que está em alta pode ser de grande ajuda.

O Instagram está mudando a forma em que o mercado de trabalho funciona

É incrível notar como uma rede social pode mudar completamente o mundo . Hoje em dia é praticamente impossível conhecer alguém que não use delas para pelo menos se comunicar com alguém, de fato as redes sociais são essenciais para o dia a dia de todos.

O Instagram em especial merece um grande destaque por ser a rede mais usada do mundo. Por todo mundo estar conectado a ela as formas do mercado de trabalho funcionar estão sofrendo influências dela, pois na atualidade é importante manter um perfil profissional com cuidado.

Até mesmo processo seletivo de grandes empresas envolve visitar suas redes sociais. Através delas a empresa pode determinar se um profissional se encaixa ou não com o perfil dela e dessa forma classificar ou desclassificar um candidato a uma vaga.

A rede social também influência a forma de uma empresa funcionar, antigamente as formas de divulgar produtos eram completamente diferentes. Uma imagem positiva de uma empresa em uma rede social faz com que clientes se sintam mais à vontade com uma marca ou perfil.

Ter um perfil de empresa organizado é uma das formas mais fáceis de conseguir crescer de forma rápida uma empresa. Na rede social você estará conectado a muito mais do que apenas um bairro seu micro e pequeno negócio pode se tornar gigante usando as estratégias corretas.

Como fazer um perfil profissional de sucesso?

O Instagram é uma rede social bastante peculiar nela tudo acontece por meio de imagens ou vídeos. Usar ferramentas de apoio para criar conteúdo relevantes para uma empresa de forma organizada e também atraente é uma ótima forma de fazer um perfil de qualidade.

As ferramentas fornecem para você moldes para que possa encaixar tudo que quiser dentro de uma página do Instagram. Esses moldes possuem estilos diferentes, temas e até mesmo cores completamente novas para tornar mais atraente a imagem de uma marca ou produto.

Usar de forma sabia esses recursos podem transformar completamente uma empresa, pois em uma rede social o perfil de uma empresa estará conectado com pessoas do mundo inteiro.