Redação do ENEM: confira alguns temas possíveis para a prova

Redação do ENEM: descubra quais são alguns dos temas possíveis para a prova

Todos nós sabemos que a redação é uma das partes mais importantes da prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio: e é justamente por isso que todos os anos centenas de professores e alunos de todo o Brasil tentam prever qual será o tema da redação.

Por mais que seja muito difícil prever qual será o tema, podemos fazer algumas sugestões com base nas tendências da prova.

O tema da redação do ENEM normalmente faz referência à alguma coisa muito importante e que foi muito comentada no ano de aplicação do exame. Uma ótima dica é estar sempre atento ao que acontece em todo o mundo. Ainda, acompanhar jornais e revistas também é uma boa maneira de acompanhar os principais acontecimentos que podem virar tema da redação.

Para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo com alguns dos possíveis temas que podem ser cobrados na próxima edição do ENEM. Confira!

A evasão escolar no Brasil

A evasão escolar foi um tema muito comentada em 2021 e 2022 devido ao número de crianças e adolescentes que abandonaram as escolas por problemas provocados pela pandemia.

Dessa forma, busque preparar uma seleção de repertórios sobre o tema, uma vez que você deverá utilizá-los caso o assunto seja cobrado.

Fake news e política

Muito têm sido comentado sobre as fake news, especialmente a relação das mesmas com a política, uma vez que elas são consideradas um problema nacional complexo e importante.

Para que você consiga discorrer sobre o tema, procure ficar atento aos noticiários e aos acontecimentos envolvendo o assunto

Saúde coletiva no Brasil

Não é impossível que o ENEM decida cobrar um tema relacionado à algum aspecto da saúde ou algo que envolva doenças e pandemias.

Além disso, o tema da redação poderia abordar a importância do SUS para a população brasileira e as diferentes formas de ação desse órgão no país.