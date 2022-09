Redação do ENEM: descubra como escrever o parágrafo de conclusão

Redação do ENEM: como fazer o parágrafo de conclusão?

Todos nós sabemos que a redação é uma das partes mais importantes da prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, uma vez que a nota recebida nela influenciará muito a pontuação final do candidato.

Podemos dizer que a redação do ENEM deve ser formada por três partes principais: introdução, desenvolvimento e conclusão.

Para te ajudar a entender como você deve escrever o seu texto, o artigo de hoje trouxe um resumo sobre a conclusão da redação do ENEM. Descubra tudo aquilo que você precisa saber sobre a construção do parágrafo.

Conclusão da redação ENEM: uma possível estrutura

Existem diversos tipos de estruturas que você pode usar para escrever o seu parágrafo de conclusão da redação do ENEM. O artigo de hoje separou um deles.

Nessa estrutura, a primeira coisa que você deve fazer é retomar as ideias principais do seu texto, ou seja, as teses que você apresentou ao longo do texto. No caso do ENEM, como são dois argumentos desenvolvidos no primeiro e no segundo parágrafo de desenvolvimento, você irá retomar duas teses.

Lembre-se que essas duas teses apresentadas devem ser problemas, uma vez que eles devem ser resolvidos na conclusão.

A retomada deverá se iniciar na primeira linha e ir, no máximo, até a segunda. Essa parte da sua conclusão não precisa ser longa. Dessa forma, busque apenas citar novamente quais os problemas que você apresentou ao longo do texto nos parágrafos anteriores.

Além disso, você também deverá inserir dois agentes para resolver os problemas que foram apresentados ao longo do seu texto e que você está retomando na conclusão.

Dentre todos os agentes que podem ser usados, podemos destacar:

Estado;

Família;

Escola;

Cidadão;

Mídia.

Os dois agentes que você mencionar devem responder as seguintes perguntas ao longo do seu parágrafo de conclusão:

Quem? (quem vai resolver o problema)

O quê? (o quê esse agente vai fazer para resolver o problema)

Como? (como ele irá resolver esse problema)

Para quê? (qual o objetivo da resolução do problema)