Rede Moura tem vagas de emprego pelo Brasil

A Rede Moura, organização fundada há mais de 60 anos, sempre fornecendo energia para atender o mercado com inovação e tecnologia, abre vagas de emprego pelo Brasil. Veja mais informações.

Rede Moura anuncia oportunidades de emprego

A Rede Moura, empresa que acredita em seus colaboradores e é comprometida em proporcionar as melhores condições, divulga oportunidades de emprego disponíveis pelo país. Dentre as vagas ofertados, estão as seguintes funções:

Analista Administrativo;

Analista Comercial;

Analista de Gestão de Pessoas;

Assistente Administrativo;

Assistente Administrativo – Cobrança | DF;

Assistente Administrativo Financeiro;

Assistente Técnico;

Auxiliar Operacional de Logística;

Auxiliar Operacional de Logística- Filial Criciúma;

Auxiliar Operacional de Logística – Pouso alegre;

Banco de Talentos;

Estagiário;

Jovem Aprendiz;

Jovem Aprendiz Comercial;

Jovem Aprendiz de Gestão da Informação;

Jovem Aprendiz – Porto Alegre;

Motorista;

Supervisor de Vendas;

Vendedor Externo;

Vendedor Trainee;

Macapá/AP Efetivo;

Vendedor Trainee – Anápolis.

Como se candidatar

Os interessados em se candidatar a uma das oportunidades abertas na Rede Moura, precisam acessar o site de participação, ler atentamente todos os requisitos referentes a função desejada e clicar em “Candidatar-se para a vaga”.

Além do salário, a companhia disponibiliza benefícios como vale refeição, participação nos lucros, seguro de vida, veículo da empresa e plano de saúde.

