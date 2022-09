Redução no preço do gás de cozinha diminui o valor do Vale-Gás?

A Petrobras anunciou uma redução de 4,7% no preço do gás de cozinha (GLP). O reajuste equivale a diminuição de R$ 0,20 no kg. Sendo assim, o botijão de gás de 13kg será vendido no valor de R$ 52,34 nas refinarias da empresa.

Cabe salientar que essa alteração impacta o valor do Vale-Gás, programa social do Governo Federal que concede a cada dois meses uma ajuda de custa para a compra do gás de cozinha. O produto é de suma importância para as famílias.

Originalmente, o auxílio corresponde a 50% do preço médio nacional do botijão de 13 kg. No entanto, devido a aprovação da PEC das Bondades, o valor passou a ser de 100%, até dezembro deste ano.

Vale-Gás em dobro

Com a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC), o auxílio teve seu benefício elevado de 50% para 100% do preço médio nacional do botijão de 13kg, nas parcelas de agosto, outubro e dezembro.

A previsão é que em 2023, o valor voltará a ser metade do preço do gás de cozinha. Para aplicar o benefício sobre o preço médio do produto, a Caixa usa como referência as pesquisas da ANP, que faz um levantamento mensal do valor do produto.

Como receber o Vale-Gás?

Para ter acesso ao benefício, é necessário corresponder a uma das seguintes regras:

Ter inscrição ativa no Cadastro Único (Cadúnico);

Possuir renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$ 606); OU

Possuir renda familiar total igual ou inferior a três salários mínimos;

Famílias com renda superior a três salários mínimos podem receber, desde que estejam incluídas em programas de transferência de renda implementados pelas três esferas de governo;

Ter entre os membros da família pessoa que recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas).

Contudo, é importante lembrar que o alcance do programa é limitado. Sendo assim, algumas regras de prioridade foram liberadas para:

Famílias com cadastro atualizado no Cadúnico, nos últimos dois anos;

Famílias com menor renda;

Famílias com maior quantidade de integrantes;

Famílias contempladas pelo Auxílio Brasil;

Famílias com cadastro qualificado pelo gestor através do uso das informações da averiguação (se disponíveis).

Calendário do Vale-gás

Veja a seguir o calendário dos próximos pagamentos do benefício:

NIS final 1 – 18 de outubro;

NIS final 2 – 19 de outubro;

NIS final 3 – 20 de outubro;

NIS final 4 – 21 de outubro;

NIS final 5 – 24 de outubro;

NIS final 6 – 25 de outubro;

NIS final 7 – 26 de outubro;

NIS final 8 – 27 de outubro;

NIS final 9 – 28 de outubro;

NIS final 0 – 31 de outubro.