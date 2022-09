Registrato: Sistema só poderá ser acessado com uma conta gov.br; veja como abrir uma

A partir do dia 1º de fevereiro de 2023, os cidadãos só terão acesso ao Registrato por meio da conta gov.br, utilizada pelo Banco Central em seus sistemas.

O Registrato é um sistema que armazena e permite a consulta de dados financeiros do cidadão, como empréstimos em seu nome, chaves PIX ativas e outras informações. Além disso, o cidadão pode consultar se o seu CPF foi utilizado por terceiros.

O Banco Central informou que a mudança será realizada com o objetivo de unificar o acesso dos serviços disponibilizados pelo Governo Federal. Por meio da conta gov.br, os brasileiros conseguem acessar serviços públicos digitalizados pelo governo, como a CNH digital, Carteira de Trabalho Digital, Meu INSS e outros programas.

Através do aplicativo gov.br, é possível emitir documentos digitais, como o Certificado de Habilitação Técnica (CHT), da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Certificado de Alistamento Militar (CAM), Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo (CDSA), Certificado de Reservista e Certidão de Situação Militar.

Passo a passo para abertura da conta gov.br

Os cidadãos que ainda não possuem cadastro, podem abrir a conta gov.br gratuitamente. O cadastro pode ser feito das seguintes formas:

Confira o passo a passo para abrir a conta:

Entre no site ou baixe o aplicativo gov.br; Na sequência, informe o seu CPF e clique em “Continuar”; Leia, aceite os termos e clique em “Continuar”; Feito isto, indique os bancos para criar a conta ou clique em “Tentar de outra forma”, caso você não possua conta em banco ou não queira utilizá-la; Informe os dados solicitados pelo sistema e clique em “Confirmar”; Verifique se as informações foram repassadas corretamente; Um código será enviado pelo e-mail ou pelo celular. Ao recebe-lo, coloque no lugar indicado; Em seguida, crie uma senha que atenda os critérios exigidos; Por fim, acesse a sua conta com seu login e senha recém-criados.

Como aumentar o nível da conta Gov.br?

A conta gov.br possui três níveis de segurança e acesso, sendo eles o bronze, prata e ouro. O cidadão tem essa informação assim que termina de criar a conta. Todavia, na maioria das vezes a conta começa no nível bronze, que dá apenas acesso a serviços parciais do governo.

No caso do login nível “prata” ou “ouro”, é exige o acesso por meio do reconhecimento facial, permitindo contatar serviços bancários, ou seja, mais complexos como o resgate de valores esquecidos nas instituições financeiras.

Contudo, caso esteja interessado em aumentar o nível da conta, será preciso seguir algumas instruções ou entrar em “Privacidade/Selos de Confiabilidade”.