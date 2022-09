Renner abre NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

A Renner, empresa que valoriza a diversidade e atende a todos os estilos de carreira, com marcas fortes e oportunidades constantes, abre NOVAS vagas de emprego pelo Brasil. Veja mais informações e como se candidatar.

Renner anuncia oportunidades de emprego

A Renner, presente entre as 150 melhores companhias para se trabalhar no país e a primeira posição entre as empresas listadas no índice da Bolsa para questões sociais, ambientais e de governança, divulga oportunidades de emprego pelo Brasil. Dentre os cargos, estão:

Aprender Sempre – Goiás;

Aprendiz – SANTA MARIA;

Aprendiz – Rio de Janeiro/RJ;

Aprendiz – Jundiaí/SP;

Aprendiz – Taubaté/SP;

Aprendiz – Sapucaia do Sul/RS;

Aprendiz – São Paulo/SP;

Aprendiz – Divinópolis/MG;

Aprendiz – Campos dos Goytacazes/RJ;

Aprendiz – Jundiaí/SP;

Aprendiz – Osasco/SP;

Aprendiz de Vendas – São Vicente-SP | Renner – São Vicente/SP;

Aprendiz – Petrópolis-RJ | Renner – Petrópolis/RJ;

Aprendiz – SHOPPING PARQUE DOM PEDRO – Campinas/SP;

Aprendiz | Shopping Passeio das Águas – Goiânia/GO;

ASHUA – Assistente de Novos Canais – Porto Alegre/RS;

Assistente Administrativo de Loja – Juiz de Fora/MG;

Assistente Administrativo de Loja – Cachoeiro de Itapemirim/ES;

Assistente Administrativo de Loja CSC – São Vicente-SP;

Assistente de Beleza/Perfumaria – Teresina/PI;

Assistente de loja – Porto Alegre/RS;

Assistente de loja – Belo Horizonte/MG;

Assistente de loja – Nova Iguaçu/RJ;

Assistente de Loja – Osasco/SP;

Assistente de Loja – Jundiaí/SP;

Assistente de Loja – Divinópolis/MG;

Assistente de Loja – Barbacena/MG;

Assistente de Loja – Maceió/AL;

Assistente de Loja – Rio de Janeiro/RJ;

Assistente de Loja – Taguatinga/DF;

Assistente de Loja – São Paulo/SP;

Assistente de Loja – Rio de Janeiro/RJ;

Assistente de Loja – Aracaju/SE;

Assistente de Loja – Caxias do Sul/RS;

Assistente de Loja – Curitiba/PR;

Assistente de Loja – Taguatinga/DF;

Assistente de Loja – Anápolis/GO.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades abertas na Renner, os interessados devem acessar o link de participação, ler atentamente todas as informações referentes a função de interesse e clicar em “Candidatar-se para a vaga“.

