Revalida 2022/2: resultado definitivo da 1ª etapa está disponível

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou o resultado definitivo da prova objetiva do Revalida (Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira) 2022/2. Desse modo, os participantes já podem consultar o resultado da 1ª etapa no site do Revalida.

Além disso, também já está disponível o resultado provisório da prova discursiva. Os participantes interessados poderão interpor recursos até o dia 19 de setembro, próxima segunda-feira. A interposição de recursos deve ser feita virtualmente.

Resultado

A publicação do resultado final das provas está prevista para o dia 7 de outubro. Na mesma data, o Inep divulgará a lista de candidatos aprovados aptos a realizar as provas da 2ª etapa, que consiste em uma avaliação prática.

As inscrições para a 2ª etapa do Revalida 2022/2 serão recebidas no período de 10 a 14 de outubro. Já a aplicação das provas está prevista para os dias 3 e 4 de dezembro.

Como foi a 1ª fase?

O Inep aplicou as provas da 1ª etapa do Revalida 2022/2, que consiste na parte teórica, no último domingo, dia 7 de agosto. No período da manhã, os candidatos responderam as provas objetivas, enquanto as provas discursivas foram aplicadas durante a tarde. Segundo o órgão, houve 93% (7.145) e 92,5% (7.111) de participação no primeiro e no segundo turnos de prova.

De acordo com o edital, a aplicação de provas aconteceu nas seguintes capitais: Brasília (DF), São Paulo (SP), Recife (PE), Salvador (BA), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e Rio Branco (AC). Segundo o Inep, ao todo, 7.682 participantes se inscreveram no Revalida 2022/2.

O Revalida é obrigatório para pessoas que cursaram Medicina fora do Brasil e desejam trabalhar no país.

Veja mais informações no edital da 1ª etapa do Revalida 2022/2.

