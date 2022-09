REVELADO como consultar a ENTREGA do novo cartão do AUXÍLIO BRASIL

O Governo Federal realiza, neste momento, a entrega do novo cartão do Auxílio Brasil de maneira gradativa aos beneficiários do programa. Assim, segundo informações do Ministério da Cidadania, recebem o cartão Auxílio Brasil 2022, os beneficiários que fazem parte do programa desde o mês de novembro de 2021.

Desse modo, os beneficiários já podem contar com o cartão do Auxílio Brasil. Com o novo dispositivo, os usuários do programa poderão realizar movimentação das suas contas, saques e até transferências nos caixas eletrônicos. Ademais, o governo abriu a possibilidade de utilizar o cartão na modalidade débito para compras.

Novo cartão do Auxílio Brasil 2022

A grande novidade é que o novo cartão do Auxílio Brasil funciona como um dispositivo bancário, conforme informado anteriormente. Quem recebe por meio da conta poupança social digital pode, assim, realizar as seguintes ações:

Em primeiro lugar, fazer compras em empresas na função débito, isso traz mais praticidade aos beneficiários porque não há necessidade de efetuar o saque em espécie nos caixas eletrônicos;

Ademais, saque total ou parcial nas redes de pagamentos da Caixa e em bancos 24h.

Como consultar a entrega do cartão do auxílio Brasil?

Uma das principais dúvidas dos beneficiários diz respeito a como consultar a entrega do cartão do Auxílio Brasil. Em primeiro lugar, para consultar a entrega desse dispositivo, basta entrar em contato com os seguintes canais de atendimento:

4004-0104 – número destinado para capitais e regiões metropolitanas; e

0800-1040104 – para as demais regiões.

É necessário solicitar o cartão?

A princípio, é importante deixar claro que os usuários do Auxílio Brasil não poderão solicitar o novo cartão do Auxílio Brasil 2022. Isso ocorre porque esse dispositivo será distribuído para quem já tem cadastro no programa.

Ademais, é importante destacar que a entrega dessa ferramenta será de responsabilidade dos Correios no endereço informado no Cadastro Único.

Assim, a o novo cartão Auxílio Brasil é encaminhado com o porta-cartão, que tem informações importantes como:

Como cadastrar a senha do cartão;

Condições do programa;

Funcionalidades do cartão;

Calendário de pagamento do programa;

Por fim, os canais de atendimento do Ministério da Cidadania e da Caixa.

Quais os serviços bancários disponíveis?

O cartão do Auxílio Brasil 2022 conta com os seguintes serviços para os seus clientes:

Primeiramente, até dois saques por mês em bancos 24h;

Até dois saques por mês em terminais de autoatendimento;

Até três transferências por mês (para contas de outras instituições bancárias);

Transferências e recebimentos sem limite via PIX;

Transferências sem limites para contas da Caixa.

Auxílio Brasil continua – CALENDÁRIO OFICIAL DE SETEMBRO

Com cartão ou sem cartão, o fato é que os pagamentos do Auxílio Brasil continuam normalmente neste segundo semestre de 2022. A expectativa é de que os repasses sejam retomados a partir do próximo mês de setembro.

O Ministério da Cidadania indica que os repasses serão de, no mínimo, R$ 600 por família. Segundo projeções iniciais, pouco mais de 20 milhões de brasileiros estarão na folha de pagamentos do programa.

Veja no calendário abaixo:

19 de setembro: Usuários com NIS final 1

20 de setembro: Usuários com NIS final 2

21 de setembro: Usuários com NIS final 3

22 de setembro: Usuários com NIS final 4

23 de setembro: Usuários com NIS final 5

26 de setembro: Usuários com NIS final 6

27 de setembro: Usuários com NIS final 7

28 de setembro: Usuários com NIS final 8

29 de setembro: Usuários com NIS final 9

30 de setembro: Usuários com NIS final 0