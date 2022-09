Revolta da Cabanagem: como pode cair no vestibular?

Revolta da Cabanagem: descubra como o assunto pode ser cobrado no vestibular

A Revolta da Cabanagem foi uma revolta popular que aconteceu entre os anos de 1835 e 1840. O movimento ocorreu na província do Grão-Pará, território em que hoje estão os estados do Pará, do Amazonas, do Amapá, de Roraima e de Rondônia.

O assunto é abordado com muita frequência por questões de história do Brasil, principalmente dentro dos vestibulares.

Dessa forma, para que você possa entender como o tema pode ser cobrado na sua prova, o artigo de hoje trouxe a análise de uma questão de vestibular sobre a Cabanagem. Confira!

Revolta da Cabanagem: questão de vestibular

(Fuvest) A Cabanagem foi uma revolta social ocorrida no norte do Brasil entre 1835 e 1840 e se insere em um contexto frequentemente chamado de “Período Regencial”.

Trata-se de uma revolta que, junto a outras do mesmo período, tipifica

O impacto, no Brasil, de conflitos de fronteira com os países hispânicos recém-formados na América. A expansão de interesses imperialistas franceses e alemães em meio à geopolítica da Segunda Revolução Industrial. A capacidade negociadora das elites imperiais em evitar que questões regionais desembocassem em conflitos armados. A persistência, no contexto nacional brasileiro, de disputas entre jesuítas e governantes em torno da exploração do trabalho escravo. O caráter violento e socialmente excludente do processo de formação do Estado nacional brasileiro.

Análise:

A resposta correta para a questão do vestibular da Fuvest, que permite o acesso dos candidatos selecionados à USP (Universidade de São Paulo), é a alternativa E.

A Cabanagem teve uma duração de cinco anos e foi marcada por conflitos extremamente violentos, por execuções e também por prisões.

Mesmo em meio às fortes repressões do governo do Período Regencial, os revoltosos conseguem assumir o poder da província por cinco anos. O conflito irá terminar somente no ano de 1840, com o fim do Período Regencial e o início do Segundo Reinado.

Podemos dizer que, de forma geral, o governo regencial empregou a violência para a repressão de praticamente todas as rebeliões que ocorreram durante o período, oprimindo as camadas populares que reivindicavam melhores condições de vida.