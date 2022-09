Riachuelo abre NOVAS vagas de emprego pelo país

A Riachuelo, uma das marcas mais conhecidas do setor de varejo, abre novas oportunidades de trabalho em cidades brasileiras. Para ser um dos novos colaboradores, os interessados devem atender aos critérios mínimos e se identificar com a cultura e forma de trabalhar da companhia. As posições estão disponíveis nas cidades de São Paulo, Manaus, Bragança Paulista, Porto Alegre, São João de Meriti, Goiânia, Campinas, Foz do Iguaçu, Fortaleza e diversas outras. Continue lendo e tenha acesso às demais informações.

Riachuelo anuncia novas vagas de trabalho para brasileiros

Referência no varejo, moda, logística, Tech, indústria e financeira, a Riachuelo é uma das empresas mais conhecidas do Brasil. Atualmente a companhia possui duas fábricas no país, nas cidades de Fortaleza e Natal, com mais de trezentas unidades de lojas espalhadas por todo o território nacional, além de escritórios, shoppings centers, teatros, transportadoras, centros logísticos e financeiras.

Buscando profissionais qualificados que se encaixem no perfil da companhia, novas vagas estão sendo oferecidas para atuar em diferentes funções. Confira algumas das posições que foram divulgadas através da plataforma Gupy:

Assistentes para realizar o Atendimento ao Cliente — Fortaleza;

Assistentes para realizar o Atendimento ao Cliente — Goiânia;

Assistentes para realizar o Atendimento ao Cliente — Belo Horizonte;

Assistentes E-commerce e de Compras — Atuação remota ou presencial em São Paulo;

Assistentes para atuar no Estoque — São José do Rio Preto;

Assistentes de Merchandising e setor de Vendas — Maceió;

Auditores Prevenção de Perdas nível Júnior — São Paulo;

Auxiliar setor de Serviços Gerais — Manaus.

Como enviar seu cadastro

Para ser um dos novos membros da empresa Riachuelo, será necessário se inscrever de maneira remota através do link de participações.

