Riachuelo tem NOVAS vagas de emprego pelo país

A Riachuelo, uma das redes de lojas líder do segmento de vestuário, sendo a terceira maior do Brasil, está com novas vagas de emprego abertas ao redor de todo o país. A empresa está disponibilizando várias vagas de emprego, sendo uma excelente oportunidade para fazer parte de uma rede de lojas líder no segmento.

Riachuelo abre novas vagas de emprego

A Riachuelo está ofertando várias vagas ao redor do Brasil para diversos cargos, gerando maiores oportunidades de empregos para todos os públicos. As vagas estão ofertadas em algumas regiões como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Amazonas, Distrito Federal e algumas outras. Se você é residente de uma destas regiões não deixe de dar uma conferida e ver qual é a vaga ideal para você.

São muitas as vagas sendo disponibilizadas pela Riachuelo, entre elas estão disponíveis vagas efetivas, temporárias, associado e até mesmo para freelancer e também claro, não podemos esquecer, que há vagas para pessoas com deficiência (PCD). Então não há desculpas para não conferir algumas das vagas já que as vagas são oportunidades de emprego bastante inclusivas. Segue algumas das vagas disponíveis:

Assistente de Vendas e Merchandising;

Assistente de Estoque;

Assistente de Negócio;

Auxiliar de Logística;

Auditor de prevenção de perdas;

Auxiliar de Vendas.

Há várias outras vagas disponíveis, estas são apenas algumas.

Como enviar sua candidatura

As vagas estão disponíveis neste site, e para enviar sua candidatura é bastante simples. Basta fazer login como candidato, preencher os dados necessários, escolher a vaga que deseja se candidatar e enviar seu cadastro. Logo após isso, apenas aguarde algum contato da empresa a respeito da vaga.

